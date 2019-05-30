الخميس, 30 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

التعريف بالمؤشرات الصحيّة للمستشفيات بشمال الشرقية

الخميس 30 مايو 2019 09:37 ص بتوقيت مسقط

التعريف بالمؤشرات الصحيّة للمستشفيات بشمال الشرقية

 

إبراء - علي برياء

نظّمت المديرية العامة للخدمات الصحيّة بمحافظة شمال الشرقية مسابقة رمضانية تثقيفية توعوية حول التعريف بالمؤشرات الصحية للمؤسسات الصحيّة على مستوى ولايات المحافظة، ورعى الفعالية سعود بن عامر النظيري القائم بأعمال مدير عام الخدمات الصحية بشمال الشرقية، بحضور مشرفي الخدمات الإدارية والمالية بالولايات والعاملين الصحيين بالمؤسسات الصحية وذلك بمستشفى إبراء.

تأتي هذه المسابقة من منطلق أهمية دور المعلومات الصحية في قراءة النظام الصحي وتقييم أداء الخطط الصحية في مجال الرعاية الصحية الأولية، وإتاحة الفرصة لجميع العاملين الصحيين للتعرف على المؤشرات الخاصة بالمحافظة بشكل عام والولايات بشكل خاص.

واشتملت على كلمة افتتاحية للمدير العام للخدمات الصحية بالمحافظة سعود النظيري حول أهمية ودور المؤشرات الصحية والعمل عليها من أجل تحسين الخدمات الصحية وتقديم خدمات صحية حديثة ومتطورة للمجتمع المحلي.

وحققت ولاية بدية المركز الأول في المسابقة بينما حلّ مستشفى إبراء في المركز الثاني وولاية دماء والطائيين في المركز الثالث.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 أبريل 2016

التعريف بأعمال البوابة الصحية الإلكترونية في جنوب الشرقية

المزيد

21 أبريل 2018

التعريف بالاستثمار في الصناديق بشمال الشرقية

المزيد

30 سبتمبر 2015

اليوم.. التعريف بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" بشمال الشرقية

المزيد

19 أكتوبر 2015

حلقات عمل لإعداد خطة التنمية الصحية بشمال الشرقية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وكيل "النقل" لـ"الرؤية": 1.3 مليار ريال تكلفة إنشاء مشاريع طرق

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

افتتاح 140 كيلومترًا من ازدواجية "أدم- هيماء- ثمريت" أمام الحركة المرورية

الاقتصاد - محلي

"الشؤون المالية وموارد الطاقة" يستعرض المركز المالي للدولة ومستويات الإنفاق والعجز الفعلي

الاقتصاد - محلي

"المناقصات" يعتمد إسناد مشاريع وأعمالا مكملة بنحو 35 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

توقيع اتفاقيتي حق انتفاع لإقامة مشروعين صناعيين في "خزائن"

الاقتصاد - محلي

تعديل بإجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة