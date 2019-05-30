التعريف بالمؤشرات الصحيّة للمستشفيات بشمال الشرقية

إبراء - علي برياء

نظّمت المديرية العامة للخدمات الصحيّة بمحافظة شمال الشرقية مسابقة رمضانية تثقيفية توعوية حول التعريف بالمؤشرات الصحية للمؤسسات الصحيّة على مستوى ولايات المحافظة، ورعى الفعالية سعود بن عامر النظيري القائم بأعمال مدير عام الخدمات الصحية بشمال الشرقية، بحضور مشرفي الخدمات الإدارية والمالية بالولايات والعاملين الصحيين بالمؤسسات الصحية وذلك بمستشفى إبراء.

تأتي هذه المسابقة من منطلق أهمية دور المعلومات الصحية في قراءة النظام الصحي وتقييم أداء الخطط الصحية في مجال الرعاية الصحية الأولية، وإتاحة الفرصة لجميع العاملين الصحيين للتعرف على المؤشرات الخاصة بالمحافظة بشكل عام والولايات بشكل خاص.

واشتملت على كلمة افتتاحية للمدير العام للخدمات الصحية بالمحافظة سعود النظيري حول أهمية ودور المؤشرات الصحية والعمل عليها من أجل تحسين الخدمات الصحية وتقديم خدمات صحية حديثة ومتطورة للمجتمع المحلي.

وحققت ولاية بدية المركز الأول في المسابقة بينما حلّ مستشفى إبراء في المركز الثاني وولاية دماء والطائيين في المركز الثالث.