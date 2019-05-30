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بالفيديو.. يعود إلى منزله فيجده نظيفا دون تفسير!

الخميس 30 مايو 2019 12:13 ص بتوقيت مسقط

ewscripps.brightspotcdn.com
ewscripps.brightspotcdn.com

ترجمة- رنا عبد الحكيم

وقع مواطن أمريكي في حيرة بالغة عندما عاد إلى منزله في بوسطن ليجد الباب مكسورا، ثم يدرك لاحقا أن ثمة شخص أو أشخاص قد دخلوا إلى منزله.

وعندما عاد الراجل بصبحة ابنه إلى المنزل لاحظ أن شيئا غريبا قد وقع في المنزل، ورغم أنه لم يجد أثرا لسرقات، إلا أنه فوجئ أن المنزل قد تم تنظيفه بالكامل، وكذلك ترتيب الأسرة وتعبئة المنزل بالروائح الزكية. إلا أن الأكثر غرابة أنه تم تنظيف الطابق العلوي أيضا على أكمل وجه.

وتحدث الرجل إلى الصحفيين قائلا: "حتى السجاد تم تنظيفه بالكامل، وغرفتيْ النوم كانتا تغوصان في الفوضى العارمة عندما غادرنا في الصباح، لكن الآن كل شيء نظيف ومرتب". وكشف فحص دقيق عن وجود وردة بيضاء مصنوعة من ورق التواليت تركت في دورات المياه، مما يؤكد الشكوك في وجود شخص غريب.

وعلى الرغم من عدم وجود مفقودات، اتصل الرجل بالشرطة للإبلاغ عن الحادث. وعندما وصلت الشرطة تفقدت المنزل بالكامل للتأكد من أن الدخيل قد غادر، بجانب مساءلة الجيران إذا كانوا قد شاهدوا أي شخص غريب أو تصرفات مشبوه في المنزل. ومن المدهش أن نظام الإنذار في ذلك اليوم قد تم تعطيله، ما حال دون قيام الكاميرات بتصوير ما حدث. وبعد فحص باب المنزل تأكدت الشرطة أن شخصا ما دخل المنزل بالفعل وغادر بعد حوالي 90 دقيقة.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن لأحد التيقن مما حدث في ذلك اليوم، إلا أن الرجل يشك في أن موظف خدمة التنظيف ربما يكون اختلط عليه الأمر وجاء لمنزله بدلا من منزل آخر. لكن هذا لا يفسر سبب تنظيف كل المنزل عدا المطبخ الذي تُرك دون تنظيف!

وفي حين أن البعض ربما سيكون ممتنا لمن قام بذلك العمل الطيب، إلا أن الرجل قال إنه ما زال منزعجا وقلقا بسبب الحادث، ولا يزال يفتح الخزانات بحرص خوفا من أن يعثر على شيء ما، فضلا عن أنه قام بتغيير جميع أقفال المنزل.

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