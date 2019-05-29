افتتاح 140 كيلومترًا من ازدواجية "أدم- هيماء- ثمريت" أمام الحركة المرورية

أدم - العمانية

افتتحت وزارة النقل والاتصالات أمس 140 كلم من مشروع إزدواجية طريق أدم ـ هيماء - ثمريت أمام الحركة المرورية بحضور سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل وسعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى وعدد من المسؤولين.

وقال سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل أنّ افتتاح 140 كيلومترًا مزدوجة من هذا الطريق الحيوي ستساهم في تسهيل انسيابية الحركة المرورية للمتجهين إلى محافظتي الوسطى وظفار بطريق مزدوج، كما تسهم في تعزيز وإنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية بالمناطق الواقعة على مسار الطريق وبمحافظة ظفار لا سيما خلال الموسم السياحي. وأضاف أنّ هذا الطريق يعتبر رافداً للحركة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لجلب المزيد من الاستثمارات والمشاريع المتنامية إضافة إلى خدمة حقول النفط. وأوضح سعادته أنّ ما تمّ افتتاحه يشتمل على 20 كيلومترًا من الجزء الأول من المشروع، وهي امتداد للجزء الذي تم افتتاحه نهاية الشهر الماضي وبطول 41 كلم ويحتوي على نفق سفلي لخدمة منطقة بركات، أمّا الـ120 كيلومترا المتبقية فهي طول مسافة الجزء الثاني من المشروع والتي تبدأ من منطقة قرن العلم التابعة لولاية أدم إلى منطقة سيح الزمايم بولاية هيماء ويحتوي على عدد 6 أنفاق سفلية لخدمة المناطق الواقعة على الطريق وتسهيل حركة التفاف المركبات على جانبي الطريق وجسر علوي عند تقاطع الطريق المؤدي إلى ولاية محوت ومنطقة الدقم الاقتصادية.

من جانبه، قال سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى إنّ افتتاح هذا الجزء من ازدواجية طريق أدم - هيماء -ثمريت الذي يعد من الطرق الاستراتيجية المهمة في السلطنة، سيساهم في دفع مسيرة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.

وتضمّن مشروع ازدواجية طريق أدم ـ هيماء - ثمريت إنشاء طريق جديد ذي حارتين في كل اتجاه بالإضافة إلى أكتاف خارجية وأكتاف داخلية وجزيرة وسطية فاصلة بين الطريقين إضافة إلى عدد 16 موقفًا للسيارات والشاحنات و22 موقفا لسيارات الشرطة و4 وصلات لمواقع استراحات مستقبلية وموقعين لمحطتي وزن الشاحنات كما زود الطريق بجميع وسائل السلامة المرورية مثل الخطوط الأرضية واللوائح المرورية والإرشادية والحواجز الخرسانية وحواجز الكابلات المشدودة في مناطق الرمال المتحركة.

يشار إلى أنّ إجمالي ازدواجية الأجزاء المفتتحة من طريق أدم - هيماء - ثمريت هي 181 كم من أصل 5ر317 كم وسوف تستكمل بقية مراحله مع نهاية هذا العام؛ حيث انتهت وزارة النقل والاتصالات- من خلال مجلس المناقصات- من طرح ثلاث مناقصات لاستكمال ازدواجية طريق أدم ـ هيماء - ثمريت من ولاية هيماء بمحافظة الوسطى وحتى ولاية ثمريت بمحافظة ظفار بطول 400 كم.