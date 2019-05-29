الجمعية العقارية العمانية تطلق المبادرة المجتمعية "سُكنى"

مسقط- الرؤية

دشنت الجمعية العقارية العمانية المبادرة المجتمعية "مشروع سُكنى"، وذلك خلال الملتقى العقاري الرمضاني الرابع الذي نظمته لجنة التطوير العقاري والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الجمعية العقارية العمانية بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وعدد من ممثلي الشركات العقارية العاملة في السلطنة.

واستعرض حسن بن محمد بن جمعة اللواتي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية فكرة المبادرة وأهميتها بشكل خاص والمبادرات التطوعية بشكل عام في المساهمة برفعة الوطن وإنماء المُجتمعات، ونشر قيم التّعاون والترابط بين أفراد المجتمع. وتتركز فكرة المبادرة التي ستشرف عليها الجمعية العقارية العمانية في تقديم الدعم المالي لتنفيذ مشاريع صيانة وترميم منازل الأسر المعسرة من أسر الضمان الإجتماعي والدخل المحدود في جميع محافظات السلطنة، من خلال التبرعات المالية المقدمة من الأعضاء المنتسبين للجمعية من الشركات العقارية على وجه الخصوص وكذلك من الأفراد والمؤسسات المختلفة في السلطنة.

وتستهدف المبادرة صيانة 100 منزل سنوياً في عددٍ من ولايات السلطنة وذلك وفق برنامجٍ سنويٍ معدٍ مسبقاً من قِبل اللجنة المشرفة على المبادرة لتشمل مع السنوات تغطية جميع ولايات السلطنة. وسوف تساهم المبادرة في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمنازل المتضررة من الأنواء المناخية التي تتعرض لها بعض ولايات السلطنة وتتطلب التدخل العاجل لصيانة وترميم تلك المنازل.

وستقوم الجمعية بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على المبادرة وذلك لضمان سير العملية في الاتجاه الصحيح، وتحقيق أهدافها المنشودة، وسوف تقوم اللجنة المشرفة على مشروع (سُكْنى) بإستلام طلبات الصيانة من خلال لجان التنمية الإجتماعية في كل ولاية حسب العدد المحدد للولاية، أو من خلال الجمعيات والفِرق التطوعية المشهرة رسمياً في تلك الولايات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية أن آلية تنفيذ المبادرة سوف تراعي مبدأ الشفافية في التعامل مع الحالات المستفيدة بحيث تقبل ضمن شروط ومعايير محددة، كما أن لجنة المبادرة لن تقبل أية حالات إلا عن طريق لجان التنمية الإجتماعية والجمعيات والفرق التطوعية وذلك لضمان وصول المساعدات فقط إلى مستحقيها من الأسر المعسرة.