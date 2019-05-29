الأربعاء, 29 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

الجمعية العقارية العمانية تطلق المبادرة المجتمعية "سُكنى"

الأربعاء 29 مايو 2019 06:24 م بتوقيت مسقط

الجمعية العقارية العمانية تطلق المبادرة المجتمعية "سُكنى"

 

مسقط- الرؤية

دشنت الجمعية العقارية العمانية المبادرة المجتمعية "مشروع سُكنى"، وذلك خلال الملتقى العقاري الرمضاني الرابع الذي نظمته لجنة التطوير العقاري والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الجمعية العقارية العمانية بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وعدد من ممثلي الشركات العقارية العاملة في السلطنة.

واستعرض حسن بن محمد بن جمعة اللواتي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية فكرة المبادرة وأهميتها بشكل خاص والمبادرات التطوعية بشكل عام في المساهمة برفعة الوطن وإنماء المُجتمعات، ونشر قيم التّعاون والترابط بين أفراد المجتمع. وتتركز فكرة المبادرة التي ستشرف عليها الجمعية العقارية العمانية في تقديم الدعم المالي لتنفيذ مشاريع صيانة وترميم منازل الأسر المعسرة من أسر الضمان الإجتماعي والدخل المحدود في جميع محافظات السلطنة، من خلال التبرعات المالية المقدمة من الأعضاء المنتسبين للجمعية من الشركات العقارية على وجه الخصوص وكذلك من الأفراد والمؤسسات المختلفة في السلطنة.

وتستهدف المبادرة صيانة 100 منزل سنوياً في عددٍ من ولايات السلطنة وذلك وفق برنامجٍ سنويٍ معدٍ مسبقاً من قِبل اللجنة المشرفة على المبادرة لتشمل مع السنوات تغطية جميع ولايات السلطنة. وسوف تساهم المبادرة في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمنازل المتضررة من الأنواء المناخية التي تتعرض لها بعض ولايات السلطنة وتتطلب التدخل العاجل لصيانة وترميم تلك المنازل.

وستقوم الجمعية بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على المبادرة وذلك لضمان سير العملية في الاتجاه الصحيح، وتحقيق أهدافها المنشودة، وسوف تقوم اللجنة المشرفة على مشروع  (سُكْنى) بإستلام طلبات الصيانة من خلال لجان التنمية الإجتماعية في كل ولاية حسب العدد المحدد للولاية، أو من خلال الجمعيات والفِرق التطوعية المشهرة رسمياً في تلك الولايات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية أن آلية تنفيذ المبادرة سوف تراعي مبدأ الشفافية في التعامل مع الحالات المستفيدة بحيث تقبل ضمن شروط ومعايير محددة، كما أن لجنة المبادرة لن تقبل أية حالات إلا عن طريق لجان التنمية الإجتماعية والجمعيات والفرق التطوعية وذلك لضمان وصول المساعدات فقط إلى مستحقيها من الأسر المعسرة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 مايو 2015

"البنك الوطني العماني" يبرم شراكة إستراتيجية مع "الجمعية العقارية العمانية"

المزيد

27 فبراير 2017

"قراءة في الوضع العقاري والاقتصادي بالسلطنة" في أولى أمسيات الجمعية العقارية العمانية

المزيد

12 مايو 2016

رئيس الجمعية العقارية لـ"الرؤية": جدول تقييم العقارات قلل من حجم التداولات بنسبة 50%

المزيد

07 أكتوبر 2015

"التطوير العقاري بالغرفة" تناقش قرار "الإسكان" اشتراط عضوية الجمعية العقارية للحصول على بطاقة الوسيط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وكيل "النقل" لـ"الرؤية": 1.3 مليار ريال تكلفة إنشاء مشاريع طرق

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

افتتاح 140 كيلومترًا من ازدواجية "أدم- هيماء- ثمريت" أمام الحركة المرورية

الاقتصاد - محلي

"الشؤون المالية وموارد الطاقة" يستعرض المركز المالي للدولة ومستويات الإنفاق والعجز الفعلي

الاقتصاد - محلي

"المناقصات" يعتمد إسناد مشاريع وأعمالا مكملة بنحو 35 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

توقيع اتفاقيتي حق انتفاع لإقامة مشروعين صناعيين في "خزائن"

الاقتصاد - محلي

تعديل بإجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة