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البنك الوطني يفخر بدعم أول امرأة عُمانية تصل قمة إيفرست

الأربعاء 29 مايو 2019 06:18 م بتوقيت مسقط

البنك الوطني يفخر بدعم أول امرأة عُمانية تصل قمة إيفرست

 

مسقط – الرؤية

يفخر البنك الوطني العُماني بكونه في طليعة المؤسسات التي قدمت الدعم إلى المغامرة نظيرة الحارثية وتشجيعها على الوصول إلى قمة جبل إيفرست، أعلى قمة جبلية في العالم، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بقدرات وإمكانات المرأة العمانية ودورها القيّم الذي تلعبه في دفع مسيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي بالسلطنة.

وخلال الاستقبال، قال حسن عبد الأمير شعبان، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية في البنك الوطني العُماني: إن ما حققته نظيرة الحارثية هو ترجمة حقيقية للمثابرة والاجتهاد والتفاني والسعي وراء الطموح وهي نفس القيم التي نؤمن بها في البنك الوطني العُماني. ونثمن جهودها ونفتخر بأننا جزء من رحلتها التي تكللت بالنجاح بوصولها إلى قيمة جبل إيفرست. ونؤمن بقدرات وإمكانات الأفراد ونُقدر دورهم في المجتمع وكونهم مثال يحتذى به لتشجيع وتحفيز الجيل الجديد من الشباب العُماني الواعد. فالأحلام هي أهداف يمكن تحقيقها من خلال التركيز والمثابرة والفكر السليم. ونيابة عن البنك، أهنئ المتسابقة نظيرة الحارثية على هذا الإنجاز الرائع.

 ويواصل البنك الوطني العُماني جهوده لتمكين ودعم المرأة العُمانية إيماناً بقدراتها وإمكاناتها القيادية في شتى مجالات الحياة. ويعد ذلك جزءاً لا يتجزأ من وعد البنك بتوطيد علاقاته مع افراد المجتمع المحلي من خلال تعزيز مستوى التواصل والتفاعل المشترك.

 

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