هدايا مضمونة من "إنفينيتي" على "QX60"

مسقط - الرؤية

يشملُ عرض "إنفينيتي عُمان" بمناسبة شهر رمضان طراز إنفينيتي QX60، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تسع 7 ركاب وتوفر تكنولوجيا عالمية المستوى والراحة والمساحة، ومجموعة من الميزات التي تؤكد مكانتها كمركبة فاخرة.

وتتميَّز إنفينيتي QX60 بتصميم داخلي وخارجي محسَّن مع مجموعة من التقنيات المساعدة والبديهية لمنح العملاء المميزين مركبة تُعيد صياغة التنوع. بفضل مقعدها المريح، ومحرك V6 القوي سعة 3,5 لتر، ومجموعة من ميزات التكنولوجيا والسلامة لتعزيز تجربة السائق، تحوَّلت إنفينيتي QX60 إلى فائز طوال الطريق.

وقال متحدث كبير في شركة إنفينيتي عُمان: نعلم أن مشتري السيارات الفخمة هم من بين أكثر المستهلكين تميزًا، ومع إنفينيتي QX60، نوفر لهم بالضبط ما يبحثون عنه سيارات تدلي حقًا ببيان عن الأناقة بينما تقدم تجربة قيادة مُمَكَّنة، إنفينيتي QX60 مناسبة تمامًا لجميع مراحل الحياة الأسرية.

ويشمل العرض الحصري على سيارات إنفينيتي QX60: هدايا مضمونة، وهدية نقدية مضمونة، وصيانة دورية للسيارات، وتسجيل مجاني، وتأمين مجاني، وضمان الشركة الصانعة، وبطاقة AAA للمساعدة على الطريق. ويطبق هذا العرض على جميع الزبائن الذين يشترون مركبات إنفينيتي QX60 للاستخدام الشخصي فقط.