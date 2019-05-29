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استرداد نقدي يصل إلى 3.500 ريال مع فولفو XC60 وXC90

الأربعاء 29 مايو 2019 06:01 م بتوقيت مسقط

استرداد نقدي يصل إلى 3.500 ريال مع فولفو XC60 وXC90

مسقط - الرؤية

طرحتْ شركة مُحسن حيدر درويش -الموزع المعتمد لسيارات فولفو في السلطنة- عروضًا مُثيرة احتفالا بشهر رمضان المبارك. وتقدم حملة رمضان لعملاء فولفو مجموعة متنوعة من المزايا المجانية لتوفير تجربة تملك خالية من المتاعب عند شراء طرازي XC60 و XC90في شهر رمضان المبارك الجاري.

وتقدِّم حملة رمضان الخير -التي تسري حتى 8 يوليو- استردادا نقديا لغاية 3500 ريال عماني مع ضمان غير محدود المسافة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويمنح العرض للعملاء خدمة مجانية لمسافة 75.000 كم أو خمس سنوات (أيهما أسبق)، وتسجيلا مجانيا وتأمينا مجانيا للعام الأول. ويمنح العرض للعملاء ثلاث سنوات من المساعدة على الطريق في إطار برنامج فولفو تحت الطلب.

وقال طلال السيابي مدير مبيعات فولفو: أصبحت علامة فولفو مرادفة للتميز في الخدمة بسبب التزامنا بتوفير قيمة أعلى للتملك وراحة البال لعملائنا. وندرك أن امتلاك سيارة هو استثمار طويل الأجل ونريد أن نضمن حصول عملائنا على قيمة مضافة عند اختيار سيارات فولفو.

وقد عززت سيارات فولفو مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة وتقديرًا في العالم وتواصل وضع معايير جديدة في الابتكار والتصميم والسلامة والتقنية.

وتتميز فولفو XC90 بنظام Sensus Infotainment الحائز على جوائز  لمعلومات الترفيه، والذي يركز على شاشة لمس حدسية تشبه الأجهزة اللوحية تضع جميع أنظمة السيارة ووظائفها في متناول يدي السائق. يقوم نظام Volvo City Safety للسلامة في المدينة، والذي يتضمن الكشف عن المشاة مع استخدام تلقائي للمكابح في حالة حدوث تصادم وشيك حيث أصبح هذا النظام مواصفة قياسية. يتحكم نظام القيادة Pilot Assist شبه الذاتي في سرعة واتجاه السيارة بسرعات تصل إلى 40 كلم في الساعة.

وتتوفر سيارة XC60 بمجموعة من محركات الديزل والبنزين، بالإضافة إلى مزيج محرك البنزين والهجين T8 Twin Engine المزدوج الحائز على الجوائز من فولفو في قمة تشكيلة مولدات قوة الحركة، مما يقدم 407 حصانًا وتسارع من 0-100 كيلومتر في 5.3 ثانية فقط.

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