تدشين أولى رحلات الطيران العُماني إلى الإسكندرية.. غدا

مسقط – الرؤية

يطلق الطيران العُماني رحلاته الجوية المباشرة إلى الإسكندرية ثاني أكبر مدينة في جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الغد. وتعد الإسكندرية الوجهة الـ 53 للناقل الوطني ضمن شبكة خطوط مطردة النمو.

وتعد الإسكندرية مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا رئيسيًا في مصر، ويمتد خط الساحل بها على مسافة تربو على 30 كم على طول البحر الأبيض المتوسط، وهي وجهة سياحية ممتازة في ظل الأجواء الرائعة والتراث الثقافي المميز.

وقال الرئيس التنفيذي للطيران العُماني، عبد العزيز بن سعود الرئيسي: يسعدنا أن نطلق خدمتنا المباشرة إلى مدينة الإسكندرية الرائعة التي تحتضن أحد أهم الموانئ المصرية ويمر عبره أكثر من 70٪ من واردات وصادرات البلاد. وستساهم خدمتنا الجديدة المباشرة في تدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين إضافة إلى زيادة عدد السياح، وتعزيز العلاقة الثنائية الوطيدة التي تربط سلطنة عمان بجمهورية مصر العربية. ونثق تمامًا أن إضافة هذه الخدمات الجديدة إلى شبكة خطوطنا ستلاقي استحسان ضيوفنا لاسيما الجالية المصرية المقيمة في السلطنة.

وقال بول ستارز، رئيس الشؤون التجارية بالطيران العُماني: تعد الخدمة الجديدة إلى الإسكندرية خطوة مهمة أخرى للطيران العُماني. وسيجري تشغيل هذه الرحلات على أساس الخدمة الموسمية خلال الجدول الصيفي 2019، الأمر الذي يتماشى مع أهداف استراتيجية الطيران العُماني الرامية إلى تحسين موارده لمواجهة ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟوﻳﺔ اﻟﻣوﺳﻣﻳﺔ خلال فترات ارتفاع الطلب. وتبدو المؤشرات الأولية إلى هذه الوجهة إيجابية، ونحن محفزون بحركة الحجوزات القوية. وكلنا ثقة من أن خدماتنا الجديدة إلى الإسكندرية ستكون ناجحة.