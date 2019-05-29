الأربعاء, 29 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

تستعد لتنظيمه "عُمان إكسبو" في أكتوبر المقبل

"ماكين فودز" ترعى مسابقة فريدة للبرجر ضمن فعاليات معرض عُمان للغذاء والضيافة

الأربعاء 29 مايو 2019 05:54 م بتوقيت مسقط

"ماكين فودز" ترعى مسابقة فريدة للبرجر ضمن فعاليات معرض عُمان للغذاء والضيافة

 

مسقط – الرؤية

تستعد شركة أعمال المعارض العُمانية "عُمان إكسبو" لتنظيم معرض عُمان الدولي للغذاء والضيافة في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل، ويشمل برنامج فعاليات المعرض عدة مسابقات منها مسابقة عُمان للبرجر.

وتعد شركة ماكين فودز شركة عالمية متخصصة في الأطعمة المجمدة وهي أكبر مصنع في العالم للبطاطس المجمدة، وهي من الشركات الرائدة في الابتكار والتطوير المستمر لتقنيات إنتاج وتصنيع الأغذية، وستكون حاضرة في معرض عُمان للغذاء والضيافة من خلال دعمها ورعايتها للمعرض ولمسابقة عُمان للبرجر بشكل خاص حيث ستكون الشركة الراعي الذهبي للمسابقة.

وقال عمار أحمد مدير معرض عُمان للغذاء والضيافة إن مثل هذه المسابقات يستفيد منها الطهاة وصناعة الغذاء على حد سواء، لأنها تساعد على رفع مستوى المعرفة والمهارة من خلال الإستفادة من الخبرات المتوفرة، وهي كذلك تساهم في تحفيز المتعاملين مع تلك الأطعمه لدفعهم الى الإبتكار والتطوير، وهو ما ينطبق على مسابقات أخرى ينفذها المعرض كمسابقة الطاهي المحترف ومسابقة صانع القهوة عُمان برستا. وكذلك توفر هذه المسابقات منصة لمنتجي الأغذية المحليين ومطاعم التجزئة وتجار التجزئة والمصنعين والموزعين والمستوردين للوصول إلى عملائهم والى توفير العديد من فرص العمل. وأثني على دور حسين دعبول المدير العام لوحدة الأعمال في شركة الجبل للتجارة والتبريد والموزع لشركة ماكين، على مساهمته الفاعلة في تطوير صناعة الأغذية والضيافة من خلال الترويج لأفضل المواهب المحلية في الطهي وتشجيع روح المبادرة.

ويُعد معرض عُمان للغذاء والضيافة من أهم المعارض المتخصصة في مجال صناعة الغذاء والضيافة وهو حدث سنوي يستقطب العديد من أصحاب الأعمال في قطاعي الغذاء والضيافة على المستوين المحلي والدولي، ويلقى دعماً كبيراً من عدد من الجهات الرسمية والخاصة بالسلطنة، ومنها وزارة التجارة والصناعة، وغرفة التجارة والصناعة، وبلدية مسقط، والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية الطهاة العُمانية، إضافة إلى منظمة ترويج التجارة الهندية (ITPO) وسفارة جمهورية أندونيسيا ووزارة التجارة بجمهورية جنوب أفريقيا.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 أكتوبر 2018

400 شركة محلية وعالمية تثري أجنحة معرض عمان للغذاء والضيافة 2018

المزيد

17 أكتوبر 2017

بلدية مسقط تشارك في معرض عمان للغذاء والضيافة لإبراز جهود التفتيش والمراقبة

المزيد

04 أكتوبر 2017

انطلاق معرض ومؤتمر عُمان الدولي للغذاء والضيافة.. 16 أكتوبر

المزيد

27 أغسطس 2018

"عمان إكسبو" تستعد لتنظيم معرض الصناعات الغذائية والضيافة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الشؤون المالية وموارد الطاقة" يستعرض المركز المالي للدولة ومستويات الإنفاق والعجز الفعلي

الاقتصاد - محلي

"المناقصات" يعتمد إسناد مشاريع وأعمالا مكملة بنحو 35 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

توقيع اتفاقيتي حق انتفاع لإقامة مشروعين صناعيين في "خزائن"

الاقتصاد - محلي

تعديل بإجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الشورى" يحيل مشروع قانون الإفلاس إلى "الدولة".. والأعضاء يقترحون إضافة بنود جديدة

عمان - الدولة والشورى

"البلديات" تكثف جهود التفتيش الصحي والرقابة على الأغذية استعدادا لعيد الفطر

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة