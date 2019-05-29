"ماكين فودز" ترعى مسابقة فريدة للبرجر ضمن فعاليات معرض عُمان للغذاء والضيافة

مسقط – الرؤية

تستعد شركة أعمال المعارض العُمانية "عُمان إكسبو" لتنظيم معرض عُمان الدولي للغذاء والضيافة في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل، ويشمل برنامج فعاليات المعرض عدة مسابقات منها مسابقة عُمان للبرجر.

وتعد شركة ماكين فودز شركة عالمية متخصصة في الأطعمة المجمدة وهي أكبر مصنع في العالم للبطاطس المجمدة، وهي من الشركات الرائدة في الابتكار والتطوير المستمر لتقنيات إنتاج وتصنيع الأغذية، وستكون حاضرة في معرض عُمان للغذاء والضيافة من خلال دعمها ورعايتها للمعرض ولمسابقة عُمان للبرجر بشكل خاص حيث ستكون الشركة الراعي الذهبي للمسابقة.

وقال عمار أحمد مدير معرض عُمان للغذاء والضيافة إن مثل هذه المسابقات يستفيد منها الطهاة وصناعة الغذاء على حد سواء، لأنها تساعد على رفع مستوى المعرفة والمهارة من خلال الإستفادة من الخبرات المتوفرة، وهي كذلك تساهم في تحفيز المتعاملين مع تلك الأطعمه لدفعهم الى الإبتكار والتطوير، وهو ما ينطبق على مسابقات أخرى ينفذها المعرض كمسابقة الطاهي المحترف ومسابقة صانع القهوة عُمان برستا. وكذلك توفر هذه المسابقات منصة لمنتجي الأغذية المحليين ومطاعم التجزئة وتجار التجزئة والمصنعين والموزعين والمستوردين للوصول إلى عملائهم والى توفير العديد من فرص العمل. وأثني على دور حسين دعبول المدير العام لوحدة الأعمال في شركة الجبل للتجارة والتبريد والموزع لشركة ماكين، على مساهمته الفاعلة في تطوير صناعة الأغذية والضيافة من خلال الترويج لأفضل المواهب المحلية في الطهي وتشجيع روح المبادرة.

ويُعد معرض عُمان للغذاء والضيافة من أهم المعارض المتخصصة في مجال صناعة الغذاء والضيافة وهو حدث سنوي يستقطب العديد من أصحاب الأعمال في قطاعي الغذاء والضيافة على المستوين المحلي والدولي، ويلقى دعماً كبيراً من عدد من الجهات الرسمية والخاصة بالسلطنة، ومنها وزارة التجارة والصناعة، وغرفة التجارة والصناعة، وبلدية مسقط، والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية الطهاة العُمانية، إضافة إلى منظمة ترويج التجارة الهندية (ITPO) وسفارة جمهورية أندونيسيا ووزارة التجارة بجمهورية جنوب أفريقيا.