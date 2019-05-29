عروض استثنائية لامتلاك "ميتسوبيشي ASX" حتى 13 يونيو

مسقط – الرؤية

طرحت الشركة العامة للسيارات - الوكيل الرسمي لسيارات ميتسوبيشي في عُمان- عروضًا استثنائية على ميتسوبيشي ASX خلال شهر رمضان الفضيل لتسهيل امتلاك أحدث طرازراتها.

ويمكن اقتناء ميتسوبيشي ASX مع مجموعة من العروض المشوقة ضمن حملة "خليها علينا" الرمضانية التي تسري لغاية ١٣ يونيو إذ سيحصل كل من يرغب في اقتناء ميتسوبيشي ASX على هدايا نقدية بقيمة ٢١٠٠ ريال عماني وقسائم شراء مجانية وإعفاء من الفوائد وضمان مجاني ومزايا استبدال مركبة بأخرى وصيانة مجانية لمدة سنتين (٣٠,٠٠٠ كم) وضمان غير محدودة المسافة وخدمة المساعدة على الطريق لمدة ست سنوات.

وقال مانوج راندي المدير العام للشركة العامة للسيارات: في الوقت الذي تستمر ميتسوبيشي ASX بإدهاش سائقيها حول العالم، وجدنا في الشركة العامة للسيارات الطريق الأمثل لإتاحة الفرصة لمزيد من السائقين لاقتناء ASX مع عروضنا السخية للاستمتاع بميتسوبيشي ASX بقدرتها ذات الطابع العملي والحيوي. ومع تصميمها الأنيق ونظام السلامة الرائد الذي تتمتع به، فإن ميتسوبيشي ASX تنفرد بقدرتها على جذب الأنظار في كل مرة تعبر فيها شوارع المدينة.