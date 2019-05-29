"خليجي 24": بوادر إيجابية عن اكتمال عقد المشاركة الجماعية

مسقط - الرؤية

ناقش الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، خلال لقائه الدكتور عبدالإله بن سعد الدلاك مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، وإبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، ما أسفر عنه الاجتماع الأخير للجمعية العمومية الذي عقد في مقر الاتحاد الخليجي بالدوحة، وتم فيه إعادة انتخاب الرئيس وانتخاب نائب للرئيس للفترة القادمة، والحديث عن بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين، وفرص تنظيمها بمشاركة جميع الدول الأعضاء.

وقد وضحت خلال المحادثات بوادر إيجابية تمثلت بتأكيد حرص المسؤولين بالمملكة على استمرار بطولة كأس الخليج لكرة القدم، وأهميتها للدول الأعضاء الثمانية (السعودية، عُمان، العراق، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، اليمن)، وقيامهم بدراسة هذا الأمر بجدية من أجل تعزيز فرص استمرار البطولة بزخمها المعهود، والسعي لإيجاد حلول لتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك.

كما قام اتحاد كأس الخليج العربي بمخاطبة مسؤولي اتحاد الكرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، من أجل قيام نائب رئيس الاتحاد الخليجي الدكتور جاسم الشكيلي بزيارة لكلا الجانبين لمناقشة البطولة المقبلة، إلا أن الجانبين لم يحددا موعد الزيارة المقترحة حتى الآن.

يُذكر أن اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أعلنت رسميًّا في وقت سابق استضافة قطر للنسخة الرابعة والعشرين من البطولة الخليجية نهاية هذا العام، وتجرى حاليا مشاورات بين مسؤولي اتحاد كأس الخليج العربي واتحادات الدول الأعضاء من أجل السعي لتجاوز العقبات ومشاركة جميع المنتخبات في البطولة التي تحظى بأهمية كبيرة لدى جماهير وشعوب المنطقة.