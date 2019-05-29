د. صالح الفهدي | سلطنة عمان

أَرَاعَكَ من بَعْدِ الشِّقَاقِ مَصِيْرُ/

عَمَيْتَ غرورًا، لم يُعِنْكَ نذيرُ؟!

تَكالَبَتِ الأَعْدَاءُ حَيْنَ تَشَاجَرَتْ/

أَسِنَّةُ قُرْبَى، والزَّمانُ كسيرُ..!

"إذا احتربَتْ يومًا ففاضتْ دماؤها"(1)

تَمادتْ تَنُزُّ الجُرْحَ وهوَ يَفورُ..!

فَلَمْ تَرْعَ مِنْ وُدٍّ بهيٍّ ومونِقٍ/

لياليَ غصنُ الدَّهْرُ فيه نَضِيرُ

وما ذَكَرَتْ عَيْشَ الصِّبا إِذْ تَسَامَرَتْ/

قلوبٌ، لها كأسُ الزَّمانِ يدورُ ..!

فما كانَ من وُدٍّ تَجَدَّبَ ماؤهُ/

وشَحَّ فما يسقي رُباهُ مطيرُ

تطيشُ عقولٌ حين تُغلِظُ لُبَّها/

رعونةُ نفسٍ، والمُرادُ حقيرُ!!

"فيا قاتلَ اللهُ الهوى ، ما أشدَّهُ/

عَلى الْمَرْءِ إِذْ يَخْلُو بهِ فَيُغِيرُ" (2)

فيا أمَّةً أنَّى نَظَرْتَ بَصُرْتَها/

تُحِدُّ نصالاً نَزْفُهُنَّ غَزِيْرُ ..!

"تحزَّبتِ الأَحْزَابُ بعدَ محمدٍ/

فُكُلٌّ إِلى نَهْجٍ رآهُ يَصِيرُ"..!(3)

تُقِيْمُ صلاةَ اللهِ، تتلو كتابَهُ/

وليسَ لها في الآيتينِ بصيرُ!!

ولا "اعتصموا" قد أَيْقَظَتْها فَحَرَّكَتْ/

بَها نَخْوةٌ تصحو بها وغديرُ!

وتَزْعُمُ أَنَّ الحَقَّ أَصْلَ مُرادِها/

وَحَقُّ الَّذي يُغني رِضاهُ أسيرُ ..!

فَكَمْ يدَّعي وَصْلًا لِلَيْلاهُ دونَما/

تُقِرُّ له ليلى، فذاكَ غرورُ..!

فلا شَمَتَ الأَعْدَاءُ يومًا بأُمَّةٍ/

تَحَارَبَ أَهْلُوها، وماتَ ضَميرُ..!

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هوامش:

1- شطر البيت للشاعر البحتري

2- البيت للشاعر محمود سامي البارودي

3- البيت للشاعر أبي مسلم البهلاني