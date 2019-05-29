"لاب توب" مصاب بأخطر 6 فيروسات معروض للبيع في مزاد!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

إذا كنت مهووسا بفيروسات الكمبيوتر ولديك 1.2 مليون دولار لتنفقهم، يمكنك شراء كمبيوتر محمول "لاب توب" يعود لعام 2008 ومصاب بستة من أكثر فيروسات الكمبيوتر شيوعا على الإطلاق في العالم.

"استمرار الفوضى"، هو مشروع فريد من نوعه للشاب الصيني جيو أودونغ بالتعاون مع إحدى شركات الأمن الإلكتروني، وهو عبارة عن "لاب توب" من نوع سامسونج طراز 2008، يعمل بنظام ويندوز إكس بي إس بي ثري، وهو مصاب بستة من أخطر البرمجيات الخبيثة وهي: ILOVEYOU، وMyDoom، وSoBig، وWannaCry، وDarkTequila، وBlackEnergy.

وتسببت تلك البرمجيات الخبيثة الستة عبر الإنترنت في أضرار تفوق قيمتها 95 مليار دولار في جميع انحاء العالم على مدار العقدين الماضيين. لكن ذلك لم يمنع الشاب الصيني من طرحه للبيع بالمزاد العلني وبيعه لأعلى سعر.

لكن ما الذي يمنع المشتري من إطلاق تلك التهديدات عن قصد أو غير قصد للإنترنت؟! هنا يأتي دور شركة الأمن الإلكتروني التي حرصت على التأكد من أنه لا يمكن توصيله بالإنترنت أو بأي جهاز آخر.

ومن المقرر أن يغلق المزاد هذا الأسبوع، فيما وصل السعر حاليا إلى 1.2 مليون دولار. وعلى المشتري أن يوقع مستندا ينص على أنه "ليس لديه نية لنشر أي برمجيات ضارة"!!