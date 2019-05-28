الثلاثاء, 28 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. اذاعة وتلفزيون
  4. عرض الخبر

سلوى الخنبشية: "صباح رمضان" برنامج منوع يتماشى مع أجواء الشهر الفضيل

الثلاثاء 28 مايو 2019 05:56 م بتوقيت مسقط

سلوى الخنبشية: "صباح رمضان" برنامج منوع يتماشى مع أجواء الشهر الفضيل

 

الرؤية - وليد الخفيف

عبرت سلوى الخنبشية المذيعة بإذاعة الشباب عن سعادتها بتفاعل المستمعين مع برنامجها اليومي "صباح رمضان"، الذي تستهل به إذاعة الشباب برامجها اليومية؛ إذ يبدأ في الثامنة وحتى العاشرة صباحًا، مؤكدة أنَّ جودة المحتوى كانت الأولوية أمام فريق العمل بقصد إخراج عمل يلقى رضا وقبول المستمعين.

وأوضحت الخنبشية ماهية البرنامج قائلة: "إنه برنامج صباحي خفيف بفقرات متنوعة على مدار الساعتين، نرافق خلالهما المستمعين الكرام في دروبهم ومساراتهم الرمضانية، فمضمون البرنامج يهتم بعادات وطقوس الشهر الفضيل بجانب تقديم فقرات معلوماتية وتاريخية وصحية في شكل جاذب مشوق بينها فواصل ثرية". وأضافت أنها تقدم البرنامج بصبحة المخرج سلطان المعمري من الأحد إلى الخميس، ويقدمه يومي الجمعة والسبت المذيع عابدين البلوشي. وحول فقرات البرنامج، أوضحت أن البرنامج يتكون من عدة فقرات مثل فقرة "بعد الطبع" وتتعلق بعناوين الصحف، وفقرة مساحة حوار، وهي مساحة حوار ونقاش حول موضوع ما يخص الشهر الفضيل مثل السفر في رمضان ولمة رمضان، والتواصل مع الأهل والجيران خلال الشهر الكريم، وممارسة الرياضة في رمضان وأهميتها، ونعزز جسور الصلة بالمستمعين الكرام من خلال تلقي رسائلهم النصية وتغريداتهم على الحساب الرسمي للبرنامج".

وبنيت أن من بين الفقرات أيضًا فقرة "نور الصدور"، وهي مساحة مخصصة لحفظة القرآن الكريم، والفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم في النسخة الثامنة والعشرين   بالتعاون مع مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم".

وأشارت إلى أن فقرة "نور الصدور" تستعرض نماذج مشرفة من الأطفال حفظة القرآن الكريم والطلبة والطالبات فهم القدوة الحسنة ونموذج يقتدى به في طرح تجربتهم الناجحة في طريقة حفظ القرآن الكريم وتجويده وتدبر معانيه.

وبينت أنَّ فقرة العمارة الإسلامية من أبرز الفقرات التي سجلت تفاعلا واسعا مع المستمعين، موضحة أن الفقرة معنية بتسليط الضوء على مسجد تاريخي أو معلم أو متحف إسلامي له قصة يسردها البرنامج. وواصلت: "لدينا أيضا فقرة "حكايات رمضانية" عبارة عن قصص تحمل العبرة والحكمة حدثت في رمضان، بقصد التشجيع على النجاح والتحفيز على الاقتداء بالقامات الإسلامية.

وأكدت الخنبشية أن البرنامج يحرص على تضمين فقرة عن المتطوعين والعطاء في كل حلقة، وإبراز أيادي العطاء الطيبة الممتدة في كل ربوع السلطنة، والاقتراب من أروقة الفرق التطوعية، والفائزين في مسابقة السلطان قابوس للعمل التطوعي.

ولفتت إلى أنها تحرص أيضًا على اختتام البرنامج بكلمات روحانية تتضمن نصحًا وإرشادا في سياق مبسط، مع قراءة بعض الرسائل والتغريدات التي يرسلها المستمعون والتي تتضمن آراءهم حول الموضوع محل النقاش.

وأثنت الخنبشية على جهود إذاعة الشباب في الإعداد قبل أشهر لخارطتها البرامجية في رمضان، والتي تتضمن كل أنواع البرامج وتستهدف مختلف شرائح المجتمع، معربة عن أملها في أن تنال هذه البرامج رضا المستعمين.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 يوليو 2015

إعلاميون: لا تعارض بين الاجتهاد في العمل خلال رمضان وروحانية الشهر الفضيل

المزيد

06 مايو 2019

غرة رمضان غدًا في السلطنة.. وسماحة المفتي: الشهر الفضيل فرصة لتحقيق الألفة بين أفراد الأمة

المزيد

28 أبريل 2018

الساعدي: رؤية هلال رمضان في 15 مايو "مستحيلة".. وغرة الشهر الفضيل 17 مايو

المزيد

22 يونيو 2016

"شرطة شمال الباطنة" تحيي ليالي الشهر الفضيل بفعاليات تثقيفية متنوعة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الشورى" يحيل مشروع قانون الإفلاس إلى "الدولة".. والأعضاء يقترحون إضافة بنود جديدة

عمان - الدولة والشورى

"البلديات" تكثف جهود التفتيش الصحي والرقابة على الأغذية استعدادا لعيد الفطر

المحليات - أخبار

"الغرفة" تناقش تعزيز استفادة القطاع الخاص من المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية

الاقتصاد - محلي

تأسيس الشركة الدولية للمنتجات البحرية بتكلفة استثمارية 42 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

مواطنو الوسطى يناشدون الجهات المعنية إعادة تأهيل الطرق واستكمال رصف المناطق الحيوية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

بالصور..وفاة مواطن وفقدان عائلة مكونة من 6 أفراد بولاية وادي بني خالد

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة