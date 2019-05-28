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مذكرة تفاهم بين "الطيران العُماني" و"إم.سي.آي" لتنظيم المؤتمرات

الثلاثاء 28 مايو 2019 05:17 م بتوقيت مسقط

مذكرة تفاهم بين "الطيران العُماني" و"إم.سي.آي" لتنظيم المؤتمرات

 

مسقط - الرؤية

وقَّع الطيران العُماني مُذكرة تفاهم مع "إم.سي.آي" -الشركة الرائدة في مجال الفعاليات والاجتماعات- خلال فعاليات معرض أيمكس لسياحة الاجتماعات والمؤتمرات، الذي اختتم أعماله مؤخرا في فرانكفورت.. وتهدف المذكرة إلى زيادة عدد زوار السلطنة من المهتمين بتنظيم المؤتمرات والمعارض.

وقال عبدالعزيز بن سعود الرئيسي الرئيس التنفيذي للطيران العُماني: أصبحت صناعة تنظيم المؤتمرات والمعارض محور اهتمام الطيران العُماني، ونسعى لجذب أكبر عدد من الزوار إلى السلطنة. وقد استفادت السلطنة من الترويج الذي أسهم فيه صحفيون زاروا البلاد، وكذلك المشاركون في الأحداث الرياضية التي احتضنتها السلطنة مثل سلسلة تحديات الرجل الحديدي وطواف عُمان وبايك عمان. وتعزز مثل هذه التجمعات إيرادات السياحة، ونعول على شراكتنا مع إم.سي.آي لمساعدتنا في تنمية هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، قال ريتشارد بودين نائب رئيس أول عُطلات الطيران العماني: يُسعدنا العمل مع إحدى الوكالات الرائدة في تنظيم المؤتمرات والمعارض الرائدة حول العالم، وبدورنا فإننا ملتزمون بتنمية هذه الصناعة المهمة للغاية، وستمكننا هذه الوكالة بنهجها المهني وسمعتها الدولية من تعزيز موقع السلطنة كوجهة مثالية لاحتضان المؤتمرات. وقد حققت عُمان نجاحًا قويًا مؤخرًا باحتضانها عددًا من المؤتمرات الكبرى، ونسعى جاهدين من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز هذا الجانب وتطويره مستقبلاً.

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