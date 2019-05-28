50% تخفيضا على منتجات الأناقة والموضة من "BMW" و"MINI"

مسقط - الرؤية

تدعو شركة الجنيبي العالمية للسيارات -الوكيل الحصري والمعتمد لعلامة BMW وMINI في عُمان- زبائنها لاستكشاف المجموعة الواسعة من الأكسسوارات والأزياء التي تتميز بالأناقة والفخامة من علامتي BMW وMINI، والتي تتوافر بأسعار مخفضة حصريًا خلال شهر رمضان.

ومع تخفيض الأسعار إلى 50% خلال شهر رمضان الكريم، يُمكن للزبائن الاختيار من بين مجموعة واسعة من المنتجات والأكسسوارات الأنيقة والمميزة من علامتي BMW وMINI. وتضمن قائمة الأكسسوارات أمتعة فائقة من BMW، ونسخة محدودة من محفظات مونت بلانك و BMW الرجالية، وتشكيلة من دراجات BMW Cruise وساعات BMW. أما مجموعة MINI، فتضم تشكيلة ملابس فائقة من علامة MINI تتضمن قمصان تيشرت، وكنزات، وسترات، ونظارات شمسية، وساعات، وحقائب.

وتتوافر المجموعة الكاملة من المنتجات الأنيقة والفائقة في صالات عرض شركة الجنيبي العالمية للسيارات في مسقط طوال شهر رمضان المبارك. كما يمكن لعشاق علامتي BMW وMINI أن يعبروا عن تقديرهم لاثنتين من أبرز العلامات المميزة في عالم السيارات من خلال هذه المجموعة الأنيقة من الأزياء والأكسسوارات، وتفخر شركة الجنيبي العالمية للسيارات بكونها الوكيل الحصري والمعتمد لعلامتي BMW وMINI في عُمان منذ 2003.