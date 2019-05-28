الثلاثاء, 28 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"تقنية المعلومات" تكرم الفائزين في مسابقة "عُمان للبيانات المفتوحة"

الثلاثاء 28 مايو 2019 04:47 م بتوقيت مسقط

"تقنية المعلومات" تكرم الفائزين في مسابقة "عُمان للبيانات المفتوحة"

 

مسقط - الرؤية

نظمت هيئة تقنية المعلومات أمس حفل تكريم الفائزين في مسابقة عمان للبيانات المفتوحة في معهد النفط والغاز بجامعة السلطان قابوس، بحضور الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات وعدد من المسؤولين والمختصين، وذلك استكمالاً لجهود السلطنة في تنمية مجتمع عمان الرقمي وتطوير الحكومة الإلكترونية وللاستفادة من المعلومات والبيانات التي تنتجها الجهات الحكومية.

وفازت 3 مشاريع في الحفل الختامي للجائزة وهي: مشروع  Shopping Facilitator الفائز بالمركز الأول وهو برنامج يربط المواد الاستهلاكية المناسبة والمتاحة في المراكز الاستهلاكية المتنوعة في السوق ويسهل على المستخدم البحث عن المواد التي يرغب بشرائها ويتيح له خاصية مقارنة الأسعار ويعطيه أفضل مركز للتسوق من حيث السعر أو الموقع بناء على اختيار المستخدم، ثم مشروع InvestGo الفائز بالمركز الثاني وهو تطبيق يهدف إلى إيجاد فرص الاستثمار الملائمة لكل مستثمر بحيث يتيح طرق سهلة وسريعة في تحليل البيانات للاستثمار بحسب المنطقة والمكان والوفرة، ثم مشروع Sakani الفائز بالمركز الثالث وهو تطبيق يساعد المستخدم على الحصول على سكن في أسرع وقت ممكن وكما يوضح أقرب الخدمات التي يحتاجها الطالب في الكلية وحولها من محطة مواصلات ومركز صحي ومطاعم.

وحول تجربة المشاركين في المسابقة، قالت سالمة بنت يعقوب المياحية من فريق مشروع  Shopping Facilitator الفائز بالمركز الأول في المسابقة: كانت مسابقة ثرية جدا أتاحت لنا الفرصة لتطبيق مفهوم البيانات المفتوحة وطريقة استخدامها لإيجاد حلول تقنية تساعد المستخدمين للاستفادة منها.

وقال عبدالله بن حمود الرقادي عضو لجنة التحكيم في المسابقة: استعرضنا في المسابقة العديد من المشاركات المثرية، وتفاوتت المستويات بين الجيدة والممتازة، وهناك بعض المشاركات كانت دون المستوى من حيث استخدام البيانات المفتوحة. ومثل هذه المبادرات توعي المجتمع وليس فقط المشاركين بضرورة استخدام البيانات المفتوحة في الكثير من الاستثمارات بقطاع تنمية المعلومات.

وقال رياض البلوشي عضو لجنة التحكيم إن السلطنة قطعت شوطا جيدا في مجال البيانات المفتوحة وصارت العديد من الجهات الحكومية تنشر بياناتها على مواقع الإنترنت، وتعد هذه المسابقة خطوة جيدة في هذا المجال لأنها تشجع الجمهور على استخدام هذه البيانات وتعرفهم على الموجود منها على الإنترنت.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 ديسمبر 2015

"تقنية المعلومات" تختتم مسابقة "ويكي عمان" بتكريم الفائزين

المزيد

07 نوفمبر 2017

"تقنية المعلومات" تكرم الفائزين والمشاركين في ختام فعاليات "صيف عمان للبرمجة"

المزيد

12 نوفمبر 2017

"تقنية المعلومات" تكرم الفائزين بمسابقة "عمان للأمن السيبراني"

المزيد

28 يوليو 2018

"تقنية المعلومات" تكرم الفائزين بمسابقة "عمان للأمن السيبراني"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الغرفة" تناقش تعزيز استفادة القطاع الخاص من المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية

الاقتصاد - محلي

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

مواطنو الوسطى يناشدون الجهات المعنية إعادة تأهيل الطرق واستكمال رصف المناطق الحيوية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأسواق السمكية في أواخر رمضان.. وفرة في المعروض وانخفاض بالأسعار

الاقتصاد - محلي

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة .. الثلاثاء والأربعاء

المحليات - أخبار

افتتاح 140 كيلومترا من ازدواجية "أدم - ثمريت".. غدا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة