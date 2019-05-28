"تنمية نفط عُمان" توقع 15 مذكرة تفاهم لتمويل سوقين للأسماك و13 مجلسا

مسقط – الرؤية

رعى سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي، وكيل وزارة الداخلية، أمس، في مركز عالم المعرفة، حفل توقيع شركة تنمية نفط عُمان على 15 مذكرة تفاهم لدعم سلسلة من الالتزامات للبنية الأساسية التي ستستفيد منها المجتمعات المحلية وتعزز التنمية المستدامة في شتى أرجاء البلاد.

وتمول الشركة بناء سوقين للأسماك في ولايتي أدم وينقل في إطار خطة وزارة الزراعة والثروة السمكية لإقامة أسواق للأسماك في شتى أرجاء السلطنة. ويعزز المرفقان، الذين يشمل كل منهما مرافق للتخزين ومصنع للثلج، صناعة الأسماك في المنطقة وسيسهمان في إيجاد فرص عمل للمواطنين.

وقد افتتحت الشركة أول سوق تموّله للأسماك في ولاية عبري، وفي بداية العام الجاري وقعت التزاماً ببناء سوق آخر في ولاية بهلاء الشهر الماضي. وستؤدي إضافة المرفقين في ولايتي أدم وينقل إلى رفع إجمالي عدد أسواق الأسماك التي تمولها الشركة إلى أربعة.

كما ستبني الشركة 13 من المجالس العامة الجديدة في ولايات بهلاء، وثمريت، والجازر، ومنح، وهيماء، وأدم كجزء من المرحلة الثانية، التي حددت وفقاً للكثافة السكانية والمستفيدين بالتنسيق مع مكاتب أصحاب السعادة الولاة. وتمول الشركة هذه المباني في إطار جهودها الرامية إلى لتوفير مساحات مجتمعية آمنة ومناسبة للقرى والمجتمعات المحيطة بها. وستشيد المجالس وفقاً لتصميم موحد طور داخل الشركة لتلبية توقعات العملاء والوفاء بمعايير الجودة.

وقال راؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: يهدف برنامج الاستثمار الاجتماعي بالشركة للمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات العمانية، وتلبية احتياجاتها عبر تنفيذ العديد من المشاريع المتنوعة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والتركيز على المواضيع الرئيسية. وشعارنا أنّ نجاحنا مرهون بنجاح المجتمعات التي نعمل في محيطها، وهذه المشاريع الجديدة بلا شك ستخدم المواطنين في حياتهم اليومية لسنوات عديدة قادمة.

ووقع على مذكرات التفاهم التي تؤكد هذه الالتزامات ريستوتشي وكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية؛ وسعادة الشيخ حمد بن راشد المقبالي، والي أدم؛ وسعادة الشيخ مسلم بن محمد الوحشي، والي منح؛ وسعادة الشيخ سعود بن هلال الشقصي، والي الجازر؛ وسعادة الشيخ علي بن منصور البوسعيدي، والي بهلاء؛ وسعادة الشيخ سهيل بن محاد المعشني، والي هيماء؛ وسعادة الشيخ مسلم بن أحمد الحضري، والي ثمريت.