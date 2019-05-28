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الكشف عن شركة عمانية قطرية باستثمارات 42 مليون ريال

الثلاثاء 28 مايو 2019 03:05 م بتوقيت مسقط

الكشف عن شركة عمانية قطرية باستثمارات 42 مليون ريال

مسقط- العمانية

أعلن عن تأسيس الشركة الدولية للمنتجات البحرية الخاصة بمشروع تعليب اسماك التونة والسردين باستثمار عماني خليجي مشتركة، وذلك في اجتماع للجنة التأسيسية للمشروع برئاسة سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة التأسيسية.

وسوف تصل تكلفة المشروع في المرحلة الأولى حوالي 29 مليون ريال عماني لتصل إلى 42 مليون ريال عماني في المرحلة الثانية وسيقام في الجزء المخصص للصناعات السمكية بميناء الصيد البحري بالمنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم.

وعقدت الجمعية العامة التاسيسية للشركة مناقشة تقرير اللجنة التاسيسية عن الاجراءات المتخذة لتاسيس الشركة ودراسة النفقات المتعلقة بتأسيسها والموافقة عليها ومن ثم انتخاب أعضاء اول مجلس ادارة يتكون من سبعة اعضاء يمثلون الشركات المساهمة في المشروع كما تم تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية الاولى . كما سيقوم المشروع بإنتاج الزيوت وأعلاف الحيوانات المنتجة من الأسماك بالإضافة لتصنيع العبوات المعدنية ويتضمن إنشاء مخازن للتبريد ومختبرات للفحص والجودة والتسهيلات الخاصة بالبحوث والابتكار، ومن المخطط أن ينتج المشروع 72 ألف طن من السردين و17 ألف طن من أسماك التونة في العام. ويساهم في المشروع- الذي من المتوقع ان يبدأ الانتاج في بداية عام 2022- عدد من شركات القطاع الخاص المحلي إضافة الى شركة حصاد القطرية. وأقر المساهمون عقد تأسيس شركة واتفاقية الشركاء، كما وافق المساهمون على اختيار "الشركة الدولية للمنتجات البحرية" اسما للشركة الجديدة.

ويعد مشروع تعليب التونة والسردين أحد المشاريع المهمة التي تتبناها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة- الذراع الاستثماري الحكومي في مجال الامن الغذائي- في إطار رؤيتها وتنفيذا لأهدافها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي للسلطنة ورفع الإكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات الغذائية، إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين.

وقال سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة التأسيسية إن مشروع تعليب اسماك التونة والسردين يأتي ضمن المشاريع التي تنفذها حاليا الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة التي تهدف الى رفع الاكتفاء الغذائي وبالتالي تعزيز الامن الغذائي للسلطنة والمساهمة في تنويع الاقتصادي المطلوب وايجاد فرص عمل للمواطنين في المناطق التي تقام فيها المشاريع وتنمية المناطق.

من جانبه، أكد المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ان دخول شركة حصاد القطرية للمساهمة في هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة بين الشركتين في اقامة مشاريع مشتركة تخدم الامن الغذائي في كلا البلدين. وذكر أنه من المتوقع أن يساهم المشروع في رفع القيمة المضافة لاسماك السردين والمنتاجات البحرية الأخرى ويتم التعامل معها حاليا وبيعها في الأسواق في صورتها الخام بدون قيمة إضافية كبيرة حيث يقدر متوسط انتاج السلطنة من هذا النوع من الاسماك بحوالي 85 الف طن.

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