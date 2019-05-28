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الشرطة الإسبانية تلقى القبض على العشرات من لاعبي الكرة .. تعرف على السبب

الثلاثاء 28 مايو 2019 02:20 م بتوقيت مسقط

الشرطة الإسبانية تلقى القبض على العشرات من لاعبي الكرة .. تعرف على السبب

 

مدريد - الوكالات

ألقت الشرطة الإسبانية، صباح اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من لاعبي الدوري الإسباني، في فضيحة تلاعب جديدة في نتائج المباريات.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن الشرطة تتهم عشرات اللاعبين في دوري الدرجة الأولى "الليغا" والدرجة الثانية، بتشكيل منظمة إجرامية للحصول على فوائد وأموال كثيرة من المراهنات.

وضمت قائمة اللاعبين المقبوض عليهم، لاعب ريال مدريد السابق، راؤول برافو، بحسب مصادر من الشرطة للصحيفة الإسبانية.

وقال المصدر إن راؤول برافو، هو الرئيس المفترض لتلك المنظمة للتلاعب في نتائج المباريات، وتضم تلك المنظمة لاعبين مثل، بورخا فرنانديز من نادي ريال بلد الوليد، وكارلوس أراندا اللاعب السابق في دوري الدرجة الأولى، وصامويل سايز ألونسو لاعب خيتافي ، وأنيغو لوبيز مونتانيا لاعب دوبريتفو لاكرونيا ولاعب هويسكا السابق.

كما ضمت لائحة المقبوض عليهم، أغوستين لاساوسا، رئيس رويال سوسيداد، وخوان كارلوس جاليندو لانوزا رئيس الخدمات الطبية في نادي هويسكا.

 

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