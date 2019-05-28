إجازة عيد الفطر المبارك للعام 1440 هــ

مسقط - العمانية

إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين بالوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 من رمضان الموافق 4 من يونيو وإلى نهاية يوم 3 من شوال والذي قد يصادف يوم الجمعة أو يوم السبت 7 أو 8 من يونيو في ضوء ما تقرره الجهات المختصة بشأن رؤية هلال شهر شوال لعام 1440 هـ على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 9 من يونيو 2019 م.

إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بشركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص ستكون اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 من رمضان الموافق 4 يونيو وحتى نهاية يوم الخميس 6 يونيو .