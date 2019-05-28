د. صالح الفهدي | سلطنة عمان

ما حِيْلَةُ العِلْمِ إِنْ ضاقتْ بِهِ الحِيَلُ/

وأوهنَتْهُ بما جاشتْ به العِللُ

تنطَّعَ الجهلُ :"إنَّ العلمَ ليسَ سِوى/

وُرَيْقَةٍ حِبْرُها بالماءِ يُغْتَسَلُ"

"وما انتهالكُمُ مِنْ كُلِّ معرفةٍ/

إلَّا كَحسناءَ لمْ تُزْهِرْ بها حُلَلُ"..!

وما دَرَى ذاكَ أنَّ العلمَ نُورُ هُدًى/

في جُهْمَةٍ بسديمِ الجهـــــلِ تنسدِلُ

أَعْلَتْهُ "اِقْرَأْ" عَنَانًا لا يطاوِلُهُ/

طَوْدٌ، وحُجَّتُهُ ما جاءتِ الرُّسلُ

قامتْ بِهِ أُمَمٌ في الأَرضِ، بَوَّأَها/

مَجْدًا، فَكلَّلَهَا (من تاجه العملُ)

شتَّانَ بينَ عليمٍ ليسَ يَقْصُرُهُ/

عنْ وازنِ الرَّأْيِ جَهْلٌ ليسَ يُحْتَمَلُ

أوِ الْجَهُولِ الذي قد باتَ يحكُمُهُ/

هواهُ أَنَّى أَراهُ الْخَبْلُ يَخْتَبِلُ..!

عِشْنَا نجاهدُ في نفسٍ لِنَرْدَعَهَا/

عَنْ لَوْثَةِ الزَّيْفِ مِمَّا يَثْلِمُ الخَلَلُ

بفضلِ علمٍ، ونَشْدُوا في محافلِهِ/

"العلمُ أَعظمُ ما يُرْجَى بِهِ الأملُ"

نحيا لِنُوْقِظَ فِينَا "أُمَّةً وَسَطَا"/

بنهضةِ العلمِ، لا ما تُجْرِسُ الحِلَلُ

حتَّى نرانا وقد باتتْ ضمائرُنا/

وقَّادةَ العزمِ، بالإشراقِ تشتغلُ

فَمَنْ أَتَى بخلافِ الرَّأْيِ كانَ لهُ/

منَّا -بِقَدْرِ هواهُ- اللَّومُ والْعَذَلُ

"وما انتفاعُ أخي الدُّنيا بناظرهِ/

إذا استوتْ عِنْدَهُ "(1)الرَّمضاءُ والظُّلَلُ؟!

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هوامش

1- مقطع البيت للشاعر المتنبي.