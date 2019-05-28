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قشّر الضوء

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:49 ص بتوقيت مسقط

قشّر الضوء

 

د. ريم سليمان الخش | باريس

 

قشّرَ الضوء عن مساماتِ عقلي!

ويكأنّي مخبّلٌ فيه كلّي

//

قشّرَ الضوء واستباحَ ذهولي

ليته قد مضى بمتعة قتلي!

//

ليته قشّر الثواني لتفنى!

هي والآه في الحشا مثل نصلِ !!

//

لسعة الوقت نزفها في مسامي

في اغترابٍ كعقربٍ مستَحِلِّ

//

بين قلبي وقلبه إلفُ ودٍّ

رغم نأيٍ معقّدٍ فيه حبلي

//

كل خفقٍ بنبضه فيه خفقي

وانشغالي بحبّه كلّ شُغلي

//

يتعرى من حزنه في عروقي

فدمائي تريحه إثرَ غسلِ !

//

وغنائي يؤرجحُ القلب طفلا

بين شدوٍ مهدهدٍ نام طفلي

//

قام صلى ونوره في ضلوعي

فرض حبٍ ولثمه كان نفْلي!

//

والمرايا تُهسهسُ الروح شمعا

قد أُذيبتْ بومضةٍ من تجلِّ

//

كلّ ومضٍ ووجهك الحلو طفلا

من ضياءٍ ودمعك المرّ ليلي..

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