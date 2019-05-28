قشّر الضوء...

د. ريم سليمان الخش | باريس
قشّرَ الضوء عن مساماتِ عقلي!
ويكأنّي مخبّلٌ فيه كلّي
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قشّرَ الضوء واستباحَ ذهولي
ليته قد مضى بمتعة قتلي!
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ليته قشّر الثواني لتفنى!
هي والآه في الحشا مثل نصلِ !!
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لسعة الوقت نزفها في مسامي
في اغترابٍ كعقربٍ مستَحِلِّ
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بين قلبي وقلبه إلفُ ودٍّ
رغم نأيٍ معقّدٍ فيه حبلي
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كل خفقٍ بنبضه فيه خفقي
وانشغالي بحبّه كلّ شُغلي
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يتعرى من حزنه في عروقي
فدمائي تريحه إثرَ غسلِ !
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وغنائي يؤرجحُ القلب طفلا
بين شدوٍ مهدهدٍ نام طفلي
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قام صلى ونوره في ضلوعي
فرض حبٍ ولثمه كان نفْلي!
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والمرايا تُهسهسُ الروح شمعا
قد أُذيبتْ بومضةٍ من تجلِّ
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كلّ ومضٍ ووجهك الحلو طفلا
من ضياءٍ ودمعك المرّ ليلي..