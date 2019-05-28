قشّر الضوء...

د. ريم سليمان الخش | باريس

قشّرَ الضوء عن مساماتِ عقلي!

ويكأنّي مخبّلٌ فيه كلّي

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قشّرَ الضوء واستباحَ ذهولي

ليته قد مضى بمتعة قتلي!

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ليته قشّر الثواني لتفنى!

هي والآه في الحشا مثل نصلِ !!

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لسعة الوقت نزفها في مسامي

في اغترابٍ كعقربٍ مستَحِلِّ

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بين قلبي وقلبه إلفُ ودٍّ

رغم نأيٍ معقّدٍ فيه حبلي

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كل خفقٍ بنبضه فيه خفقي

وانشغالي بحبّه كلّ شُغلي

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يتعرى من حزنه في عروقي

فدمائي تريحه إثرَ غسلِ !

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وغنائي يؤرجحُ القلب طفلا

بين شدوٍ مهدهدٍ نام طفلي

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قام صلى ونوره في ضلوعي

فرض حبٍ ولثمه كان نفْلي!

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والمرايا تُهسهسُ الروح شمعا

قد أُذيبتْ بومضةٍ من تجلِّ

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كلّ ومضٍ ووجهك الحلو طفلا

من ضياءٍ ودمعك المرّ ليلي..