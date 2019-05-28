منابر الخُطَبْ

أبو نبراس البوصافي | مسقط

أتيتُ أقودُ للشُّعرا كتابي

وتحتدمُ المعاركُ في غيابي

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يقولونَ انْزوى للشِّعرِ يرْمي

بأبياتٍ لها طعْنُ الحِرابِ

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ترانيمٌ ومحْبرةٌ وشِعرٌ

يبعْثرُها لساني في الخطابِ

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وهذا منْ رحيقِ الشعرِ شهْدٌ

أوجِّههُ على تلْكَ الرِّكابِ

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أتيتُ إليكمُ منْ حيلِ غافٍ

بلادِ الطُّهرِما بين الهضابِ

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لأنْشرَ بوْحَ مشتاقٍ كريمٍ

أسيرٍ في توابيتِ السَّرابِ

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أنا ذا اليومُ في سعدٍ بليغٍ

شكيمِ البوحِ مرْتاحِ الجنابِ

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فتلكَ الشمْسُ في خجَلٍ تَبدَّتْ

ظننْتُ لها توارٍ بالحجابِ

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وهذا الملْتقى ترياقُ وصْلٍ

لأجسامِ الجَحاجِحةِ النِّجابِ

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فأهلًا بالضيوفِ أتوا ديارًا

ديارَ العُرْبِ والنُّورِ الشِّهابِي

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وأهلاً بالأشاوسِ عزَّ فيهمْ

شآبيبُ القَماقِمةِ الخِضابِ

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أتيتُ كذلكمْ وأقولُ إنِّي

عجَنْتُ الشِّعرَ من أرضِ السَّحابِ

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ومنْ نفَحاتِها هذا أريجٌ

يُعطِّرُ جمْعَنا من كلِّ بابِ

//

تسابَقتِ المعزَّةُ في سطورٍ

وغطَّتْها جميلاتُ الثِّيابِ

//

أيا قلمَ المشاعرِ خذْ خطابي

وعلِّقهُ على تلْكَ الرَّوابي

//

بهذا اليومِ إني في حبورٍ

سعيدٍ شامخٍ بين القبابِ

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وكيف أكونُ لا أُرْوى حبورًا

وأنتم منْ يجودُ لهُ خِطابي

//

لمَنْ يا شعرُ تسْتقصِي انْتباهًا

أليْسوا الفخرَ في هذا الرِّحابِ

//

أليْسوا التَّاجَ تلبَسهُ حثيثًا

بلا بأسٍ تكونُ ولا ضبابِ

//

ألا يا جمْعَنا هَا نحنُ فيكمْ

كمَنْ جمَعَ المفاخرَ باجتْذابِ

//

فيا لَغةَ الاشارةِ منْ سواكمْ

يزيحُ النَّصبَ من نابَ الصِّعابِ

//

علاماتُ النجاحِ بكل عينٍ

يُسدَّدُ نحْوها طيْرَ العُقابِ

//

وذي أيَّامُنا تحْكي زمانًا

مهابيًّا سقتْهُ يدُ الشبابِ

//

بهذا الدَّهْرِ جدِّدْ كلَّ عزْمٍ

ويمِّمْ من عزوماتٍ سكابِ

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أيا جمْع المحامدِ خذ سلامي

إلى الجوزاءِ في أحلى ذهابِ

//

عمانٌ اِفْخري شعْبًا وتيهًا

نقبلُ وجنتيْكِ بِلا نِصابِ