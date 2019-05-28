نيابة عن جلالته.. السيّد أسعد يودع سفير كازاخستان

مسقط - العمانية

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتب سموه صباح أمس سعادة السفير إرجان موقاش سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى السلطنة، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله.