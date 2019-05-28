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نيابة عن جلالته.. السيّد أسعد يودع سفير كازاخستان

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:44 ص بتوقيت مسقط

نيابة عن جلالته.. السيّد أسعد يودع سفير كازاخستان

 

مسقط - العمانية

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتب سموه صباح أمس سعادة السفير إرجان موقاش سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى السلطنة، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وقد أعرب سعادة السفير عن شكره لجلالة السلطان المعظم على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بالسلطنة من قبل جلالته والحكومة والشعب العماني مما سهل له أداء مهامه، وعن تمنياته لجلالته بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر وللسلطنة المزيد من التطور والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وعبّر صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر لسعادة السفير على جهوده التي بذلها في خدمة العلاقات بين البلدين، متمنيًا له دوام التوفيق، ولشعب جمهورية كازاخستان الصديق كل التقدم والازدهار.

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