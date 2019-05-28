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محمد رمضان يتعاقد على العمل الجديد في رمضان المقبل!

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:38 ص بتوقيت مسقط

محمد رمضان يتعاقد على العمل الجديد في رمضان المقبل!

 

القاهرة - الوكالات

تعاقد الفنان المصري محمد رمضان على بطولة مسلسل درامي جديد لرمضان المقبل، مع شركة سينرجي إحدى شركات مجموعة إعلام المصريين.

ونشر رمضان صور الاحتفال بتوقيع التعاقد الجديد مع المنتج تامر مرسي في مكتبه، بالتزامن مع استمرار تصوير مسلسله الحالي "زلزال" والذي يعرض عبر عدد من الشاشات في مصر والوطن العربي. وزلزال هو مسلسل تلفزيوني من إخراج إبراهيم فخر وتأليف عبدالرحيم كمال. وتدور أحداث مسلسل في فترة زلزال 1992، عن (حربي) الذي يشتري منزلا بالقسط من (خليل) وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالبه بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن (خليل) يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه (حربي) حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها خليل تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يُقام عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين محمد ابن حربي، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة خليل، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.

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