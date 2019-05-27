مؤشر سوق مسقط يخسر 6 نقاط .. و21% زيادة في قيمة شراء غير العُمانيين

الرؤية – مريم البادية

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق، أمس، إلى مستوى 3865 نقطة تقريباً؛ بعد خسارة نحو 6 نقاط مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مُؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبًا ليصل إلى 4107 نقطة. وشهدت جلسة أمس ارتفاعاً في قيم التداول إلى 0.886 مليون ريال بنسبة ارتفاع 7 في المئة مقارنة بما كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 0.829 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.051 في المئة، وبلغت ما يُقارب 18 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 190 ألف ريال وبنسبة 21 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 67 ألف ريال وبنسبة 8 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 122 ألف ريال عُماني وبنسبة 14 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6254 نقطة منخفضًا 24 نقطة وبنسبة 0.39 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4,605 نقطة مرتفعا 3 نقاط وبنسبة تغير 0.07 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1959 نقطة مرتفعا 13 نقطة وبنسبة تغير 0.66 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 531 نقطة مرتفعًا 0.67 نقطة وبنسبة 0.13 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 29 شركة، ارتفعت منها 6 شركات وانخفضت 8 شركات، فيما استقرت أسعار 15 شركة، وتم التداول في 885,898 ألف سهم، بعدد صفقات 298 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 24 في المئة. وتصدر سهم المدينة للاستثمار قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.024 ريال وبنسبة صعود 4 في المئة، فيما حلَّ سهم العمانية المتحدة للتأمين في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.200 ريال وبنسبة تغير 5 في المئة. واعتلى سهم النهضة للخدمات صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 183,525 ألف ريال وبنسبة 21 في المئة. وتصدر سهم عُمان للاستثمارات والتمويل أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 1,448,769 سهم وبنسبة 21 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 696,312 ألف ريال وبنسبة 79 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 12,540 ألف ريال وبنسبة واحد في المئة. وبلغ شراء العرب 2,277 ريال وبنسبة 0.26 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 174,770 ريال وبنسبة 20 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 818,804 ريال وبنسبة 92 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 1,680 ألف ريال وبنسبة 0.19 في المئة، وبلغ بيع العرب 41,142 ألف ريال وبنسبة 5 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 24,272 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة.