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7 مباريات في ليلة إسدال الستار

دوري "عمانتل".. جولة النهاية بلا أسرار!

الإثنين 27 مايو 2019 06:15 م بتوقيت مسقط

دوري "عمانتل".. جولة النهاية بلا أسرار!

 

الرؤية - وليد الخفيف

يسدل الستار، اليوم، على نسخة 2018/2019 من دوري عُمانتل، بعدما باح بآخر أسراره الجولة الماضية، وتقام اليوم سبع مُباريات في جولة عنوانها "أداء الواجب"، دون أن يكون لنتائجها أي تأثر؛ إذ يرحل العروبة لملاقاة مرباط على مجمع صلالة الرياضي، ويحتضن مجمع البريمي لقاء مجيس والسويق، ويحل ظفار البطل ضيفا على معقل التماسيح الخضراء بصحار، ويؤدي نادي عمان الواجب أمام النصر بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بعدما ضمن البقاء، ويلتقي الطرفان الهابطان لدوري الدرجة الأولى صور والشباب على مجمع صور الرياضي، ويعود مجمع عبري للظهور بإقامة مباراة صحم ومسقط، ويحل النهضة ضيفا على الرستاق باستاد السيب الرياضي، وتقام جميع المباريات في توقيت واحد عند العاشرة مساء.

وحسم ظفار لقب الدوري قبل خمس جولات، كما نجح النصر في حسم الوصافة في الجولة الماضية، ونال النهضة المركز الثالث دون النظر لنتيجة مباراة اليوم، أما صراع القاع فانتهى بهبوط مجيس وصور، ولحق بهم الشباب إثر الخسارة من الرستاق الجولة الماضية.

 

مرباط VS العروبة

مرباط الذي خسر الجولة الماضية من النصر صفر-4، نال حق البقاء في دوري الأضواء، إثر فوز الرستاق على الشباب. أما العروبة، فربما يطمح لتحسن مركزه من السابع إلى الخامس، وإن افتقد الحافز المادي لتحقيق ذلك.

 

مجيس VS السويق

وهبط مجيس رسميًّا قبل ثلاث جولات لدوري الدرجة الأولى، وبات اللقاء لأداء الواجب أمام السويق الذي يقتصر طموحه على الاحتفاظ بالمركز الرابع.

 

صحار VS ظفار

يطمح ظفار البطل مواصلة الانتصارات والاحتفاظ بسجله خاليا من الخسار، مع تحقيق رقم قياسي في النقاط يسجل باسمه. أما فريق التماسيح الخضراء فطموحاته أن ينهي الدوري بفوز يُسعد به جماهيره التي تعد العلامة الفارقة في الدوري.

 

عُمان VS النصر

حقق الطرفان هدفهما قبل تلك الجولة؛ إذ نجح عُمان في تحقيق هدف البقاء في الأضواء بعد نجاحه في تحقيق نتائج إيجابية في الدور الثاني؛ كان أهمها الفوز على الشباب، وكذلك الحال للنصر الذي احتفظ بالوصافة دون النظر لباقي النتائج.

 

صور VS الشباب

بروفة مبكرة لمواجهة منتظرة في دوري الدرجة الأولى؛ فالطرفان هبطا سويا في موسم حزين؛ فصور بطل الكأس الغالية وممثل السلطنة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي النسخة القادمة هبط للأولى بعد موسم وحيد في الأضواء. أما الشباب، فلم يشفع له الأداء الراقي والإضافة التي منحها للدوري على مدار 11 عاما من مواصلة حكايته مع الدوري الممتاز؛ فالصقور هبطتْ للأولى وبات التفكير في سب تحليقها في سماء الأضواء أولوية إدارة النادي ومحبيه.

 

صحم VS ومسقط

وربما كان صحم من أفضل أندية الدوري خلال الدور الثاني؛ فالفريق الذي لامس القاع في بعض مراحل الدور الأول عاد بشكل مغاير مع تولي محمد عمر قيادته في الدور الثاني، وربما يطمح عمر في تحقيق فوز يحسن من وضع الفريق في الجدول بعدما أتم مهمته التي جاء من أجلها بنجاح. وفي المقابل يبدو طموح مسقط في إنهاء الدوري بكل جيد بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها الفريق الجولة الماضية من ظفار.

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