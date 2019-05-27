الزمالك بطلًا لـ"الكونفيدرالية الإفريقية" للمرة الأولى في تاريخه

الرؤية - وليد الخفيف

توِّج الزمالك المصري بطلًا لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه 5-3 على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في النتيجة الإجمالية.

وفاز الزماك بهدف في لقاء الإياب الذي أقيم على استاد الجيش بالإسكندرية، ليعوض الخسارة التي مني بها في الذهاب بالنتيجة نفسها في المغرب، ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح التي طلبت ود أصحاب الأرض.

وأحرز المدافع محمود علاء الهدف الوحيد في مباراة الإياب في الدقيقة 55 من ركلة جزاء احتسبها الحكم الإثيوبي باملاك تسيما ويسا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد. وظهرت تقنية حكم الفيديو مرة ثانية في الدقيقة الأخيرة عندما طُرد عمر النمساوي لاعب وسط نهضة بركان بعد استشارة حكم الفيديو المساعد بعد ضربة بدون كرة محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك. وظهرت تقنية الفيديو في مرة ثالثة عندما اعاد حكم المباراة ركلة الجزاء الثانية لنهضة بركان، بداعي تحرك حارس الزمالك محمود جنش قبل تصويب الكرة.

وصام الزمالك لاكثر من 16 عاما على الألقاب القارية، فمنذ تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا في 2002 لم يحالفه التوفيق في اعتلاء منصة المجد الفريقي. ورفع الزمالك رصيده الإفريقي إلى 10 ألقاب، وبوسعه اعتلاء عرش القارة السمراء حال تتويجه بلقب السوبر الإفريقي المرتقب.

يُذكر أنَّ الجالية المصرية في السلطنة احتلفت بفوز الزمالك باللقب في مقهى الديار، بوجود حشد كبير من أبناء الجالية في مشهد عكس الفرحة بالإنجاز.