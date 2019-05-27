"بطولة الرؤية الرمضانية" تُفصح اليوم عن قطبي النهائي

الرؤية - وليد الخفيف

تصوير/ راشد الكندي

تنطلق، اليوم، منافسات المربع الذهبي لبطولة الرؤية الرمضانية لكرة القدم؛ حيث ضرب فريق "الرؤية" موعدا مع المعارج، ويلاقي فريق مدرسة الموج الخاصة نظيره "إتش 7"، فيما ودع فريق مطبعة العنان والعين مطرح والسيبي وبكاري سويت البطولة من دور الثمانية.

الرؤية VS المعارج

ولم يجد فريق "الرؤية" صعوبة في هز شباك مطبعة العنان بخماسية بيضاء أكدت تفوق الفريق الذي يقوده المدرب عبدالله الحسيني؛ فالتونسي أمين الماجري ورفاقه نجحوا في حسم الامور من الدقائق الأولى للمباراة.

وأحرز خماسية الرؤية أمين الماجري (هدفين)، وحسام القاني (هدف)، وعواد البلوشي (هدفين)، ليضحي "الرؤية" على بُعد خطوة واحدة من بلوغ المباراة النهائية.

عبدالحسيني مدرب الفريق أعرب عن سعادته بالفوز واصفا إياه بالمستحق، واعدا بمواصلة المسير نحو اللقب بكل قوة، مشددا على ثقته المطلقة في لاعبيه، موجها لهم التحية على الأداء الراقي، كما شكر الجهاز المعاون واصفا عملهم بالكبير.

وفي المقابل، تأهل المعارج للمربع الذهبي على حساب العين مطرح بالفوز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي حضرها جمهور كبير اشعل حماس اللاعبين. ورجحت معظم الترشحات قبل المباراة كفة العين مطرح لخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي، عطفا على أدائه الراقي وانتصاراته العريضة في دور المجموعات؛ فهو الفريق الوحيد الذي نال العلامة الكاملة، كما أن أداءه في دور الستة عشر كان يلمح بقدرته على الذهاب بعيدا، غير أن خبرة لاعبي المعارج وحسن استغلال الفرص منحهم الفوز ليضربوا موعدا مع نصف النهائي.

مدرسة الموج VS إتش 7

ويتأهب فريق مدرسة الموج -حامل لقب النسخة قبل الماضية- لمواجهة محتدمة مع إتش 7 الزاخرة صفوفه بكوكبة من النجوم؛ فالمباراة المحتدمة بين طرفيها من المتوقع أن يشهدها جمهور كبير يزيد من حراراتها على أرضية الميدان.

وبلغ مدرسة الموج الخاصة نصف نهائي البطولة بصعوبة بالغة؛ إذ نجح في إدراك التعادل أمام السيبي في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، ليحسم الأمور عبر ركلات الترجيح. وتقدَّم السيبي عبر نجم البطولة عمر المالكي، وأهدر الفريق فرصا عدة للتهديف، حتى نجح نصيب الغلاني في إدراك التعادل والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، ليحكتم الطرفان لركلات الجزاء التي طلبت ود مدرسة الموج الخاصة.

أما فريق إتش 7، فيواصل تحت قيادة مدربه الكفء حسن البلوشي مسيرته نحو اللقب بنجاح، فلم يجد صعوبة في اكتساح بوكاري حامل اللقب 5-2 في مباراة فرض فيها سيطرة ميدانية شبه مطلقة بفضل الفارق النوعي الذي يتمتع به الفريق.

وتألق في المباراة خالد الحمداني -أحد المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب- ونبيل العفاري ومحمد مبارك الهنائي، أما بوكاري سويت فحاول -لا سيما في الشوط الثاني- وصنع بعض الخطورة على مرمى بوكاري عبر منير اللواتي وطارق البلوشي غير أن الخبرة منحت إتش 7 الفوز ليضرب موعدا مع نصف النهائي.

من جانبه، قال المشرف العام على فريق "إتش 7" حمزة الطائي: لعب الفريق مباراة كبيرة ونجح في إقصاء حامل اللقب، سنواصل العمل الجاد في نصف النهائي. ثقتي كبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق حلم التتويج باللقب.