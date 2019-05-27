"أنانتارا الجبل الأخضر" يحصد جائزة "أفضل سبا فندقي"

مسقط - الرؤية

حَصَد سبا منتجع أنانتارا الجبل الأخضر جائزة "أفضل سبا فندقي للعام" ضمن حفل توزيع جوائز رواد قطاع الضيافة؛ كونه رائداً في تقديم تجربة استجمام لا مثيل لها لضيوفه. ويُعد التكريم أحدث إضافة إلى قائمة الجوائز التي فاز بها منذ افتتاحه بما في ذلك جائزة "أفضل سبا في عُمان" لمدة عامين متتاليين من قِبل جوائز "وورلد سبا". وفي وقت سابق من هذا العام، حصل المنتجع أيضاً على جائزة "كوندي ناست جوهانسنز" للتميز للعام 2019.

وقال فراس راشد مدير التسويق والمبيعات في منتجع أنانتارا الجبل الأخضر: يُسعدنا ويشرفنا الفوز بهذه الجائزة التي تؤكد تربعنا منفردين على صدارة المنتجعات والفنادق من فئة الخمسة نجوم بالسلطنة، وتبرز مكانتنا كإحدى أفضل الوجهات السياحية في العالم. فقد صممنا "سبا أنانتارا" ليقدم لضيوفنا مفاهيم مبتكرة للصحة والعافية، وتجديد نشاط أجسامهم وعقولهم من خلال علاجات السبا عالمية المستوى مع الاستمتاع بإطلالات خلابة تغمرهم بأحاسيس الصفاء والسكون مع استنشاق الهواء الجبلي النقي.

ويقدِّم سبا منتجع أنانتارا الجبل الأخضر، الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، تجربة استرخاء لا تنسى بين ربوع الطبيعة العُمانية الخلابة مع مجموعة مختارة من العلاجات بالتدليك الطبيعي، وعلاجات البشرة والوجه باستخدام منتجات طبيعية محلية من أشجار الرمان وشجيرات الورد، وكلها مصممة لاسترجاع النشاط والحيوية والتوازن للعقل والجسد. وتترك هذه الجلسة لدى الضيوف شعوراً بالانتعاش والتجدّد وسط أجواء مترفة في أحد الأجنحة المتميزة، بين أحضان الرخام الساخن، فضلاً عن طقوس الحمام التقليدية المغربية والتركية وجلسات بيكرام لليوغا.

ويحتوي المنتجع الصحي الفاخر على جناحين للأزواجن إضافة لأجنحة منفصلة للذكور والإناث لضمان الخصوصية التامة. ويضم كل جناح حراري غرفة ملح الهيمالايا، وغرفة ساونا للعلاج العطري، وتجربة الدش الغزير، وحوض السباحة الداخلي وحمام الجاكوزي، فضلاً عن محطة صحية مع وجبات خفيفة مغذية.