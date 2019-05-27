ميسي يرفض بقاء هؤلاء اللاعبين في برشلونة

أشارت تقارير صحافية إسبانية إلى أن قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، طلب من إدارة النادي فتح باب الرحيل أمام العديد من اللاعبين.

وخسر برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا السبت أمام فالنسيا 1-2 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب إشبيلية رامون سانشيز بيزخوان.

وذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن ميسي كان يرغب في حصد لقب الكأس لإنقاذ الموسم بعد توديع مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول.

ويعتقد ميسي أن هناك أسماء عليها الرحيل الآن عن برشلونة مثل راكيتيتش وكوتينيو وسيميدو وسيرجي روبيرتو وآرثر ميلو وبواتينغ مع شكوك حول استمرارية الثنائي بوسكيتس وجوردي ألبا بعد تراجع مستوى الجميع في الفترة الأخيرة.

واكد الموقع على أن أفضل لاعب في تاريخ برشلونة يريد فريقاً يمكنه المنافسة على جميع البطولات في السنوات المقبلة من أجل إسعاد الجماهير.