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ملياردير خليجي يشتري نيوكاسل الإنجليزي بـ 445 مليون دولار

الإثنين 27 مايو 2019 12:56 م بتوقيت مسقط

ملياردير خليجي يشتري نيوكاسل الإنجليزي بـ 445 مليون دولار

 

ذكرت صحيفة "صن" أن مايك آشلي وافق على بيع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، مقابل 350 مليون جنيه استرليني (445 مليون دولار).

ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، تم توقيع العقود بين آشلي والشيخ خالد وتم إرسالها إلى رابطة الدوري الممتاز.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الشيخ خالد، وهو ابن عم الملياردير الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك مانشستر سيتي، فشل في مساعيه لشراء نادي ليفربول مقابل ملياري جنيه استرليني العام الماضي.

والشيخ خالد هو مؤسس مجموعة بن زايد، وهي مجموعة رائدة في العديد من المجالات في الأسواق المحلية والدولية.

وسبق لآشلي الذي يمتلك شركة سبورتس ديركت البريطانية لبيع الملابس الرياضية بالتجزئة، محاولة بيع النادي الذي اشترى فيه حصة مسيطرة عام 2007، ولم يتلق أي عروض مقبولة بعد عام من وضع النادي للبيع رسميا حتى الآن

 

 

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