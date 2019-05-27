أَمضى الحياةَ مُنَافِحًا عن ودِّهِ/

د. صالح الفهدي | سلطنة عمان
إنْ كنتَ تحذرُ من عدُوِّكَ مرَّةً/
فاحذرْ صديقَكَ يا مؤمِّنُ ألفَ مرَّهْ
ليسَ المُشَهِّرُ بالعداوةِ خافيًا/
لكنَّما الخافي الذي داراكَ سِرَّهْ..!
مَثَلُ الذي يرويكَ شهدًا سائغًا/
فيصُبُّ من سُمٍّ زُعافٍ فيه قَطْرهْ..!
قد تَتَّقي السَّهمَ المسدَّدَ مُقْبلًا/
لكنْ يَشُكُّكَ صائبًا مرماهُ غِرَّهْ
لا تُسْبِلَنَّ الجفنَ، كمْ مِنْ مُحسنٍ/
أَرداهُ في بلواهُ مَنْ أَولاهُ بِرَّهْ..!
أَمضى الحياةَ مُنَافِحًا عن ودِّهِ/
ومعانِقًا صَدْرَ الذي واراهُ شرَّهْ
فإذا تَصَلَّبَ عودُهَ من فضلِهِ/
قَلَبَ المودَّةَ لحظةَ الإِنكارِ عَثْرَهْ..!
فأَدارَ ظهرًا للشَّمائلِ ناكثًا/
عهدَ التَّلطُّفِ والتَّعطُّفِ ذاتَ نُكْرَهْ..!
ما سُمِّيتْ تلكَ القلوبُ بإِسمها/
إِلاَّ لمَا اتَّصفتْ، كأنَّ العهدَ شَعْرَهْ..!
إِنِّي أُعيذُكَ أَنْ تَوَدَّ مداهِنًا/
متملِّقًا، لا يَأْمَنُ الأشرافُ مَكْرَهْ!
فَاحْسِنْ ولا تبخلْ بودِّكَ ساعةً/
فالمحسنُ المعطاءُ مَنْ للهِ أَجْرُهْ
لكنْ توخَّ الشَّرَّ لا يغريكَ ما/
سَرَّ الفؤادَ فذاكَ ما يُرديكَ سِحْرُهْ!
وَاحْذَرْ تكلُّفَ مَنْ تَصَنَّعَ ودَّهُ/
فلسوفَ يَغْرِسُ نَصْلَهُ في حينِ غِرَّهْ!
وَادْعُ الإلهَ يقيكَ شرَّ مُداهِنٍ/
وينجينَّكَ أيُّها الصِّدِّيقُ ممَّا كنتَ تَكْرَه!