الإثنين, 27 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

كفى،،،

الإثنين 27 مايو 2019 09:56 ص بتوقيت مسقط

كفى،،،

 

أبو نبراس البوصافي | مسقط

 

منْ أيِّ بوَّاباتِ حُزْنيَ أدْخـــــلُ

وبأيِّ أبياتِ القَصـيدِ أرَتّـَلُ

//

سفُنُ الحَوادثِ نحْوَنا مشْروعةٌ

وقواربُ الأيامُ لا تتمهَّلُ

//

وِدْيانُ أحزاني كسيْلٍ عارِمٍ

ولهيبُ بَوْحِي في النَّجوم يُقاتلُ

//

أوَّاهُ من شرِّ الحوادثِ إنَّها

سمٌّ زُعافٌ بِالأسى يتَجوَّلُ

//

يبْـلى الزَّمانُ ولا تزالُ عُمانُنا

في فقْدِ أفْلاذٍ لها تتَرمَّلُ

//

يا منْ لدى العلْياءِ صرْتَ مُكرَّمًا

وسناؤُهُ الأخَّـــــاذُ خيْطٌ مُشْعلُ

//

يا ترْجمـانَ الخيْرِ يا عبَقَ النَّدى

إنا لغيْرِكَ لا نرانا نسْألُ

//

إن الحوادثَ في بلادي نقْمةٌ

وإذا ذبلْتُ فإنَّها لا تذْبلُ

//

كمْ منْ مآسٍ في بلادِ الطُّهْر ما

زالتْ لها في الخافقيْنِ مَنازلُ

//

حتَّـــى المآذنُ والقِبابُ تكلَّمتْ

ما للدَّماءِ لِكلِّ شبْرٍ تُنْقَلُ

//

أشلاءُ شيْخٍ في وسائِدِ شارعٍ

وكذاكَ طفْلٌ في اليَتامة يرْفُلُ

//

أمٍّ حنونٍ قدْ ترمَّل عمْرُها

يا ويْلتاهُ دموعُ عيْني تَهْطُلُ

//

كمْ منْ مُعاقٍ في مجاهيلِ الرَّدى

أوْ في دواليبِ القَضا مُتَشّلَّلُ

//

أو دونَ يدِّ كلَّ يومٍ يشْتكي

من هاتفٍ أو سرْعةٍ تَتملَلُ

//

في كلِّ بيْتٍ من عمانَ عزاؤُنا

يا ابْنَ العُماني هلْ بِحقِّكَ يُعْقلُ

//

ما هدَّني كُثْرُ الترنُّمِ في البُكا

فلعَّلهُ التِّرياقُ فيما يَحْصلُ

//

يا أحمَرَ اللونِ ارتحِلْ عن دارِنا

إنَّي كرِهتُكَ منْ دماءٍ تُسْدَلُ

//

قدْ سرَّ ناظرَ مقْلتي أغْراضَكمْ

عنْدَ الرّحيلِ وليْتَها لا تُحْملُ

//

غنَّاكَ ورْدُ الشَّامِ صفْصافُ الرُّبى

وكذاكَ عطْرُ الشَّرْقِ أيْضًا يُنْسلُ 

//

إني لأرجو أن تكونَ نهايةٌ

لَأسى الحوادثِ أوْ عسَاه يُقلَّلُ

//

فنعيشَ بينَ صغارِنا ووُلاتِنا

 في ألْفِ خيرٍ لا سِواهُ يُرتَّل

//

صلَّى الإلهُ على محــمَّدِ سيِّدي

عدَدَ الرِّمالِ وكلَّ غيْثٍ ينْزلُ

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الفطر

دولي - أخبار

"التواصل الحكومي" يوضح تفاصيل الضريبة الانتقائية.. والتطبيق بعد 20 يومًا

الاقتصاد - محلي

فرق الطوارئ في "ديم" تعيد إمدادات المياه إلى شمال وجنوب الشرقية

الاقتصاد - محلي

رئيس "جمعية المحامين" لـ"الرؤية": "فك كربة" تنجح في الإفراج عن 330 معسرًا

المحليات - أخبار

السنيدي يبحث مع ممثلي المجمعات التجارية آليات زيادة الترويج للمنتجات العمانية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة