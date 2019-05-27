الإثنين, 27 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. سيارات
  4. عرض الخبر

باقة مزايا جذابة مع "أودي A3" حتى 22 يونيو

الإثنين 27 مايو 2019 09:31 ص بتوقيت مسقط

باقة مزايا جذابة مع "أودي A3" حتى 22 يونيو

 

مسقط – الرؤية

تحتفل "أودي عمان" ممثلة بوكيلها الرسمي "سيّارات الوطية" بشهر رمضان عبر إطلاق باقة جذابة من المزايا على طراز أودي A3 سيدان خلال فترة العرض المستمر حتى 22 يونيو القادم. وسيحصل كل من يشتري A3 جديدة على باقة خدمة مجانية لمدة 5 سنوات أو مسافة 75,000 كلم، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى التمتع بضمان غير محدود المسافة لمدة 3 سنوات، وتسجيل مجاني لمدة عامين، وتأمين مجاني لمدة عام.
وتعد سيارة أودي A3 بمحرك 30 TFSI الجديد كليًا إضافة قوية للطراز، حيث تتمتع بأداء أقوى، فضلا عن الكفاءة الهائلة في معدلات استهلاك الوقود وبسعر تنافسي. وتعرف A3 بأدائها المتفوق الذي يجسد شعار "التقدم عبر التكنولوجيا"، فضلا عن تحليها بتصميم عصري مبتكر، وتجهيزها بحزمة من التقنيات المتطورة. وتتميز السيارة بالخطوط الانسيابية القوية التي ترسم ملامح الفخامة والأناقة الرياضية والتصميم المتقدم التي تشتهر به أودي، ملبية تطلعات عشاق هذه العلامة النخبوية.
وقال ديفيد ريان، المدير العام لأودي عمان: يتجدد العطاء مع أودي عمان في شهر رمضان، وتواصل تقديم أفضل عروضها الاستثنائية التي تحمل معها العديد من المزايا القيمة لعملائها الكرام في السلطنة، فنحن نتوجه بالتركيز دائما على تعزيز رضا العملاء وتحقيق أعلى معايير خدمات البيع وما بعد البيع. وخلال العرض الحالي نقدم باقة جذابة من المزايا تغطي كافة التفاصيل لمنح العملاء فرصة امتلاك سيارة أحلامهم من أودي بأفضل الخدمات والأسعار، وتتألق أودي A3 سيدان بطابع عصري يعيد تعريف هذه الفئة من السيارات، حيث تقترب في إطلالتها مع السيارات الرياضية الكوبيه، ويضفي عليها هذا الطابع سمات رياضية في المظهر الذي يعززه السقف المنخفض والخطوط الرياضية البارزة، لتستعرض أودي A3 سيدان ثقتها بنفسها وتفرض هيبتها على الطريق. وبفضل الأداء القوي للسيارة سيتمتع السائق بالتحكم المذهل الذي تتميز به جميع طرازات أودي.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 مايو 2016

مزايا عديدة ضمن باقة "عروض رمضان" من ميتسوبيشي

المزيد

13 يونيو 2016

عروض جذابة على "هيونداي" خلال رمضان: مزايا إضافية وهدايا نقدية وفترات سداد حتى 7 سنوات

المزيد

22 أغسطس 2016

بنك مسقط يواصل تقديم مزايا وتسهيلات باقة "ترحال" للسفر والسياحة

المزيد

17 يونيو 2017

مزايا وتسهيلات باقة "ترحال" من بنك مسقط لعشاق السفر في موسم الإجازات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الفطر

دولي - أخبار

"التواصل الحكومي" يوضح تفاصيل الضريبة الانتقائية.. والتطبيق بعد 20 يومًا

الاقتصاد - محلي

فرق الطوارئ في "ديم" تعيد إمدادات المياه إلى شمال وجنوب الشرقية

الاقتصاد - محلي

رئيس "جمعية المحامين" لـ"الرؤية": "فك كربة" تنجح في الإفراج عن 330 معسرًا

المحليات - أخبار

السنيدي يبحث مع ممثلي المجمعات التجارية آليات زيادة الترويج للمنتجات العمانية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة