باقة مزايا جذابة مع "أودي A3" حتى 22 يونيو

مسقط – الرؤية

تحتفل "أودي عمان" ممثلة بوكيلها الرسمي "سيّارات الوطية" بشهر رمضان عبر إطلاق باقة جذابة من المزايا على طراز أودي A3 سيدان خلال فترة العرض المستمر حتى 22 يونيو القادم. وسيحصل كل من يشتري A3 جديدة على باقة خدمة مجانية لمدة 5 سنوات أو مسافة 75,000 كلم، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى التمتع بضمان غير محدود المسافة لمدة 3 سنوات، وتسجيل مجاني لمدة عامين، وتأمين مجاني لمدة عام.

وتعد سيارة أودي A3 بمحرك 30 TFSI الجديد كليًا إضافة قوية للطراز، حيث تتمتع بأداء أقوى، فضلا عن الكفاءة الهائلة في معدلات استهلاك الوقود وبسعر تنافسي. وتعرف A3 بأدائها المتفوق الذي يجسد شعار "التقدم عبر التكنولوجيا"، فضلا عن تحليها بتصميم عصري مبتكر، وتجهيزها بحزمة من التقنيات المتطورة. وتتميز السيارة بالخطوط الانسيابية القوية التي ترسم ملامح الفخامة والأناقة الرياضية والتصميم المتقدم التي تشتهر به أودي، ملبية تطلعات عشاق هذه العلامة النخبوية.

وقال ديفيد ريان، المدير العام لأودي عمان: يتجدد العطاء مع أودي عمان في شهر رمضان، وتواصل تقديم أفضل عروضها الاستثنائية التي تحمل معها العديد من المزايا القيمة لعملائها الكرام في السلطنة، فنحن نتوجه بالتركيز دائما على تعزيز رضا العملاء وتحقيق أعلى معايير خدمات البيع وما بعد البيع. وخلال العرض الحالي نقدم باقة جذابة من المزايا تغطي كافة التفاصيل لمنح العملاء فرصة امتلاك سيارة أحلامهم من أودي بأفضل الخدمات والأسعار، وتتألق أودي A3 سيدان بطابع عصري يعيد تعريف هذه الفئة من السيارات، حيث تقترب في إطلالتها مع السيارات الرياضية الكوبيه، ويضفي عليها هذا الطابع سمات رياضية في المظهر الذي يعززه السقف المنخفض والخطوط الرياضية البارزة، لتستعرض أودي A3 سيدان ثقتها بنفسها وتفرض هيبتها على الطريق. وبفضل الأداء القوي للسيارة سيتمتع السائق بالتحكم المذهل الذي تتميز به جميع طرازات أودي.