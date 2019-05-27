"أوريدو" توفر أحدث الحلول السحابية لـ"بريد عُمان"

مسقط – الرؤية

أعلنت شركة (data2cloud)، إحدى شركات أوريدو الهادفة إلى مساعدة المؤسسات على التحول الرقمي، انضمام بريد عُمان، إحدى شركات مجموعة أسياد، إلى قاعدة عملائها المتنامية. ونقل بريد عُمان بنيته الأساسية إلى (data2cloud) لتصبح جميع خدماته قائمة على الحوسبة السحابية الأمر الذي من شأنه زيادة إنتاجية عملياته.

وتوفر (data2cloud) إمكانية الوصول السهل إلى خدمات الحوسبة السحابية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. ومن خلال شبكة Ooredoo الموثوقة وبنيتها الأساسية عالمية المستوى، ستتمكن (data2cloud) من تعزيز أعمال الشركات وعمليات الحوسبة السحابية باستخدام حل منخفض التكلفة وخيارات دفع مرنة.

وقال منذر بن حمد بن محمد المعمري، الرئيس التنفيذي لشركة (data2cloud) : نفتخر بدعم قطاع الخدمات اللوجستية في السلطنة وتمكين بريد عُمان من خلال حلولنا الذكية.

ومن جانبه، قال عبد الملك البلوشي، الرئيس التنفيذي لبريد عُمان إن الاستفادة من هذه الخدمات العصرية يُعد جزءا من استراتيجيتنا الرامية إلى إثراء تجربة عملائنا بأفضل الخدمات، وفي نفس الوقت ترسيخ مكانة السلطنة كمركز رائد للتجارة واللوجستيات. ونتطلع دائمًا إلى أخذ زمام المبادرة في توفير أفضل الحلول العصرية وتعزيز من كفاءة وسرعة عملياتنا لتعود بالنفع على أصحاب المصلحة.

وتوفر شركة (data2cloud) مجموعة من المنتجات وخدمات الحوسبة السحابية تضم البنية الأساسية وحفظ البيانات احتياطياً، والمراقبة والمتابعة والأمن، وإدارة الحوسبة السحابية، وخدمات البريد الإلكتروني. ولدى الشركة 3 مراكز للبيانات تعمل في مختلف أنحاء السلطنة، كما تعتزم افتتاح مرافق أكثر في المستقبل القريب بما في ذلك مركز بيانات رابع في محافظة الداخلية لتلبية المتطلبات المتزايدة على الحلول السحابية في المناطق الجديدة.