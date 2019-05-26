"التواصل الحكومي" يوضح تفاصيل الضريبة الانتقائية.. والتطبيق بعد 20 يومًا

مسقط- الرؤية

أصدر مركز التواصل الحكومي بيانا تعريفيا بالتعاون مع الأمانة العامة للضرائ، لإبراز بعض الإيضاحات حول قانون الضريبة الانتقائية، والتزامات قطاعات الأعمال حيال هذه الضريبة، وذلك بالتزامن مع قرب تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية بتاريخ 15 يونيو 2019.

وتعد الزيادة في أسعار السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية خلال فترة ما قبل تطبيق القانون مخالفة، ويمكن الإبلاغ عن أي شبهة حول زيادة أسعار تلك المنتجات قبل سريان القانون لدى الهيئة العامة لحماية المستهلك عبر الخط الساخن (80079009 أو 80077997).

مفهوم الضريبة الانتقائية

ويأتي قانون الضريبة على السلع الانتقائية تطبيقا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي صدرت عام 2016؛ إذ طبقتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر. ويتم فرض هذه الضريبة على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة. أما في السلطنة، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 23/2019م بإصدار قانون الضريبة الانتقائية، تمهيدا لتطبيقها ابتداء من 15 يونيو 2019م.

لماذا الضريبة الانتقائية؟

تسعى الضريبة الانتقائية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وأهمها تعزيز أنماط الحياة الصحية، ومعالجة الظواهر والممارسات السلبية عبر تعديل النمط الاستهلاكي للأفراد، كما إنها تُشّكل موردا إضافيا للمالية العامة للدولة عبر رفدها من خلال إمكانية إعادة توجيه العائدات الضريبية التي يتم تحصيلها لتعزيز خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، فقد كشفت بيانات المسح الوطني الصحي للأمراض غير المعدية وعوامل خطورتها- الذي نفذته وزارة الصحة وشمل أكثر من 9000 شخص- عن عدد من المؤشرات التي تعد من عوامل الخطورة والتي تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع، إذ تجاوزت نسب المصابين بالسمنة 66%، إضافة إلى ارتفاع نسبة المصابين بالسكري خلال عشر سنوات (الفترة من 2008م إلى 2018م) إلى أكثر من 3%، كما يشير المسح إلى وجود أكثر من 7500 مريض سكري في السلطنة سنويا.

وأظهر المسح أن 8.5% من البالغين من عمر 18 سنة فأكثر يستخدمون أو يدخنون التبغ حاليا، وترتفع النسبة لدى الذكور العمانيين بنسبة 14%، كما إن 38.6% من العمانيين يتعرضون للتدخين السلبي سواء في المنزل أو مكان العمل.

السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية

التبغ ومشتقاته: تندرج ضمن جداول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبلغ قيمة الضريبة 100%.

مشروبات الطاقة، وتتضمن أية مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتبلغ قيمة الضريبة 100%.

المشروبات الكحولية: وتبلغ قيمة الضريبة 100%.

لحم الخنزير، وتبلغ قيمة الضريبة 100%.

المشروبات الغازية: وتتضمن أية مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، وتبلغ قيمة الضريبة 50%.

التزامات على قطاعات الأعمال

يتوجب على من لديه مخزون من السلع الانتقائية القيام بجرد للمخزون من كل سلعة من السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية في نهاية يوم 14 يونيو 2019م، وإعداد قائمة بهذه السلع تشمل على الأقل اسم ووصف المنتج، رمز المنتج (الموضح أسفل الباركود)، الكمية وسعر البيع.

ويتم تقديم إقرار انتقالي (إقرار المخزون) خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ التطبيق والمقرر في 15 يونيو 2019م، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للضرائب، علماً بأن الإقرار سيكون إلكترونياً من خلال تعبئة الحقول المطلوبة وفقاً للإرشادات التي سيتم توفيرها على البوابة الإلكترونية.

ويتعين الاحتفاظ بكافة السجلات والدفاتر التي تثبت صحة البيانات الواردة في الإقرار الانتقالي بما في ذلك (سجل حركة المخزون، فواتير الشراء من الموردين، سجل المبيعات اليومية للسلع الانتقائية وغيرها).

وعدم تقديم الإقرار الانتقالي (إقرار المخزون) أو تقديمه متضمنا بيانات غير صحيحة، يعد مخالفة لقانون الضريبة الانتقائية وقد يؤدي إلى فرض الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها قانوناً على مرتكب المخالفة.

توصي الأمانة العامة للضرائب بالاطلاع على كافة الأدلة النشرات والإدلة الإرشادية التي تصدر من قبلها والتي ستكون متوفرة على البوابة الإلكترونية للأمانة عبر الرابط التالي: https://tms.taxoman.gov.om/portal/ar/web/taxportal/home، أو الاتصال على الهواتف: 24747601، 24747602، 2474760.