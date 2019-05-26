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توفير خدمة "ثواني" في محطات "النفط العُمانية للتسويق"

الأحد 26 مايو 2019 05:55 م بتوقيت مسقط

توفير خدمة "ثواني" في محطات "النفط العُمانية للتسويق"

 

مسقط – الرؤية

 

توفر شركة النفط العُمانية للتسويق خدمة الدفع الإلكتروني المطورة من خلال تطبيق "ثواني" في محطات خدماتها الموزعة في أرجاء السلطنة لمواكبة التحول الرقمي وتلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع الإلكترونية المبتكرة وسهلة الاستخدام.

 وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ثواني للتقنيات، حيث بإمكان العملاء الاستمتاع بتجربة رقمية متكاملة عند دفع مستحقات الوقود من خلال الربط المبتكر بين مضخات وقود المحطات والتطبيق. وتتيح التقنية للعملاء الحصول على إشعارات إكمال الدفع على هواتفهم  المحمولة دون الحاجة لمسح رمز الاستجابة السريع.

 

وجاء إطلاق الخدمة المطورة في جميع محطات الخدمة التابعة للشركة بعد النجاح الذي حققته النسخة التجريبية في أربع محطات بمسح رمز الاستجابة السريع الخاص بكل محطة. وتتماشى المنصة مع اشتراطات البنك المركزي العُماني وتتفق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية

 (PCI DSS) فيما يتعلق بتكامل البيانات وتشفيرها الآمن. ولاستخدام التطبيق، يحتاج العملاء إلى تحميله على هواتفهم المحمولة وربط حساب "ثواني" الخاص بهم  بألواح أرقام سياراتهم لإكمال عملية الدفع.

وقال ديفيد خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للتسويق: جاءت منصة  "ثواني"، الأولى من نوعها للدفع الإلكتروني بالسلطنة، في إطار إستراتيجيتنا التي تركز في المقام الأول على توفير تجربة مميزة لعملائنا في كل الأوقات. ونهدف إلى إعادة تعريف قطاع تسويق الوقود من خلال طرح منتجات وخدمات مبتكرة وتوفير بدائل ملائمة للمعاملات اليومية.

 

وقال ماجد العامري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثواني للتقنيات: تحظى منصة "ثواني" بقبولٍ واسع باعتبارها وسيلة بديلة للدفع النقدي. وستثري هذه الخدمة تجربة عملاء شركة النفط العُمانية للتسويق من خلال منحهم أحدث الابتكارات والحلول الآمنة، والوقود والمنتجات الأخرى بضغطة زر واحدة.

 

 

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