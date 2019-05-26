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"جمعيّة الصحفيين" توقع اتفاقية تعاون مع مستشفى أبولو

الأحد 26 مايو 2019 05:50 م بتوقيت مسقط

"جمعيّة الصحفيين" توقع اتفاقية تعاون مع مستشفى أبولو

 

مسقط - الرؤية

وقعت جمعيّة الصحفيين العمانية اتفاقية تعاون مع مستشفى ابولو، يتم بموجبها تقديم خدمات خاصة لأعضاء الجمعية وعائلاتهم (الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء)، حيث سيحصل أعضاء الجمعية ممن يحملون بطاقات العضوية سارية المفعول على خصومات ومميزات خاصة في كافة الخدمات التي يقدمها المستشفى في السلطنة.

وتأتي الاتفاقية في اطار الاهتمام الذي توليه الجمعية لأعضائها وتوفير أفضل الخدمات لهم. وقد وقع الاتفاقية نيابة عن الجمعية سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، بينما وقعها من جانب المستشفى كي بي شوبا مدير عام المجموعة، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الجمعية حامد القاسمي وعضو ومقرر لجنة العضوية وشؤون الأعضاء بالجمعية عيسى بن عبدالله القصابي ومديرة تطوير الأعمال بالمستشفى جيهان البوسعيدية.

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