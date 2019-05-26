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رئيس "جمعية المحامين" لـ"الرؤية": "فك كربة" تنجح في الإفراج عن 330 معسرًا

الأحد 26 مايو 2019 05:50 م بتوقيت مسقط

جانب من المعرض التوعوي (2)
د. محمد الزدجالي

 

الرؤية - ناصر العبري

كشف سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية أنّ مبادرة "فك كربة" الإنسانية نجحت منذ بداية شهر رمضان في الإفراج عن 330 معسرا من المسجونين في أنحاء السلطنة، مشيرا إلى أنّ المبادرة تواصل تحقيق النجاحات بفضل ما يجود به أهل الخير والعطاء.

وانطلقت مبادرة فك كربة في عام 2012 من قبل 10 محامين، واستطاعت في ذلك العام التعامل مع 44 حالة، لكنها مع مرور الوقت وانتشار المبادرة تواصل فك كربات المسجونين في قضايا مختلفة.

وقال الزدجالي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن المبادرة تنظم حاليا ثالث معارضها التوعوية لهذا العام في ولاية عبري، حيث نهدف من خلال هذه المعارض إلى التعريف بالمبادرة والوصول الى الجمهور في مختلف المحافظات". وأضاف أنّ المبادرة استطاعت منذ أول رمضان وحتى السابع عشر منه في الافراج عن 330 شخصا، وتم التوقيع مع بنك مسقط ليتكفل بالإفراج عن 220 سجينا، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود تصب لصالح المعسرين الذين يقضون فترتهم الحالية في السجون. وأكد الزدجالي أن الجمعية وهي الجهة المتبنية للمبادرة تسعى الى الافراج عن أكبر عدد من المعسرين القابعين خلف السجون كي يتمكنوا من قضاء ما تبقى من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بين ذويهم. وتابع سعادته قائلا إن معظم الحالات إنسانية، مؤكدا أن المبادرة لا تتدخل في الجانب الجزائي، لكنها تركز بصورة كبيرة على القضايا المدنية والتجارية والعمالية والشرعية، من خلال قوائم القضايا من المحاكم في مختلف الولايات.

وأوضح سعادة رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين العمانية أنّ المبادرة تبين لها ووجود حالات "يندى لها الجبين"، مشيرا إلى أن العام الماضي تم التعامل مع حالة طالبة تدرس في الجامعة تم تنفيذ حكم ضدها بمبلغ 30 ريالا عمانيا، وهي متأخرات لصاحب السكن الذي كانت تستأجره أثناء دراستها.

وتوجه الزدجالي بالشكر إلى جميع المؤسسات والأفراد الذين أسهموا وتفاعلوا مع هذه المبادرة الإنسانية، داعيا أصحاب الأيادي البيضاء للتبرع في هذا الشهر الفضيل والإسهام في فك كربات الناس.

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