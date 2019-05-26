عروض جذابة من "الجنيبي" على طرازات "MINI" الحديثة

مسقط – الرؤية

طرحت شركة الجنيبي العالمية للسيارات، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامتي BMW وMINI في عمان عروضًا مميزة احتفاء بقدوم شهر رمضان المبارك على طرازات MINI الحديثة لهذا العام. ويمكن للعملاء اختيار سيارتهم المفضلة من أحدث طرازات سيارات MINI بالاستفادة من الأسعار الخاصة التي تقدمها شركة الجنيبي العالمية للسيارات على طرازات MINI. بالإضافة إلى خدمة الصيانة الشاملة لمدة خمس سنوات (أو 100,000 كم، أيهما يأتي أولًا) وخدمة الضمان لمدة خمس سنوات (أو 200,000 كم أيهما يأتي أولًا). وتماشيًا مع روح الكرم والعطاء التي يتميز بها شهر رمضان المبارك وكجزء من التزام شركة الجنيبي العالمية للسيارات بتقديم أفضل العروض والخدمات، فإنّ العرض الخاص بشهر رمضان يمثل فرصة مناسبة لامتلاك إحدى أشهر الطرازات المفضلة في عالم السيارات. ويشمل العرض الخاص في شهر رمضان المبارك مصاريف التسجيل والتأمين على السيارة لعام كامل بالإضافة إلى قسيمة شراء بقيمة 500 ريال عماني مقدمة من شرف دي جي. ويسري العرض على طرازات مختارة من MINI لغاية 30 يونيو.

وقال جوني أومن، الرئيس التنفيذي لشركة الجنيبي العالمية للسيارات: إنّ شهر رمضان المبارك هو الوقت المناسب لعملائنا للاستفادة من هذا العرض الجديد والرائع على أفضل سيارات BMW. ويسرنا أن نقدم لعملائنا هذه العروض المميز والخاصة بشهر رمضان المبارك والتي تجعل من السهل امتلاك واحدة من أفضل السيارات في العالم والاستمتاع بمزاياها الفريدة. ويمكن لجميع العملاء والمهتمين الاطلاع على أحدث طرازات MINI وحجز موعد تجربة قيادة من خلال زيارة أقرب معرض لشركة الجنيبي العالمية للسيارات.