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تفاعل واسع مع حملة "اسأل تكاتف" عبر منصّات التواصل

الأحد 26 مايو 2019 05:39 م بتوقيت مسقط

تفاعل واسع مع حملة "اسأل تكاتف" عبر منصّات التواصل

 

مسقط – الرؤية

دشنت "تكاتف عُمان"، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول رأس المال البشري المبتكرة، حملة إلكترونية تحت عنون "اسأل تكاتف"، بمشاركة عدد من أبرز الاستشاريين في تكاتف لتقديم خبراتهم وآرائهم في الرد على الأسئلة المتعلقة بمجال الموارد البشرية.

ولاقت الحملة رواجاً كبيراً بين فئات المجتمع، وظهر ذلك بشكل واضح من خلال تفاعل قطاع عريض من المجتمع حتى أن عدد المشاهدات والمشاركات بلغ أكثر من 500,000 على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما كان معدل التفاعل عالياً بشكل كبير، حيث وصل في بعض الحالات إلى 15.27%.

ورد الاستشاريون على الأسئلة في مختلف التخصصات ومشاركتها مع المجتمع. وتحدث هلال الجديدي، مدير الخدمات الاستشارية لدى تكاتف، عن كيفية تأثير إدارة المواهب على الشركات. كما تحدث الدكتور عمار العجيلي، مدير مساعد برنامج روّاد تكاتف، عن كيفية قيام الفرد بتحسين شخصيته وتطوير قدراته ومهاراته القيادية. وتحدث عقيل العجمي، مدير مركز التقييم لدى تكاتف، عن عملية التقييم، والأدوات المستخدمة فيه، والمزايا التي تتحقق للفرد والشركة. ومن بين الموضوعات الرئيسية التي تم تغطيتها إدارة المواهب، والمنح الدراسية وبرامج التطوير، والتدريب الفني، وتطوير المهارات القيادية، والمكافآت والحوافز، والتصميم المؤسسي، والتدريب التوجيهي، والتقييم وإشراك الموظفين.

وقال أسامة بن عبدالله السيفي، مدير أول اتصالات تسويقية لدى تكاتف إن مشاركة الخبرات مع المجتمع والجمهور وتوجيه الأسئلة وطرح الاستفسارات مهم جداً لنجاح الفرد، لذا جاءت الحملة لتُساعد على تطوير وتمنية الفرد من خلال الإجابات التي تغطي مختلف الجوانب المتعلقة بتطوير الأفراد.

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