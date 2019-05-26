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موقف محرج لـ (LG) بسبب "هواوي"

الأحد 26 مايو 2019 12:17 م بتوقيت مسقط

موقف محرج لـ (LG) بسبب "هواوي"

 

 

بعد وقف الشركات الأمريكية تعاونها مع "هواوي" تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاولت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية الاستفادة من الموقف لإظهار مدى شراكتها القوية مع "جوجل".

ونشرت "إل جي" تغريدة على صفحتها في "تويتر" أشادت فيها بعلاقتها مع "جوجل"، وكتبت: "تربط "إل جي" و"جوجل" علاقة قوية منذ لسنوات".

وأرفقت الشركة الكورية التغريدة بلقطة لمحادثة مع جوجل تطرح فيها سؤالا عن أفضل صديق له، فرد عليها: "أريد أن أكون معك صريحا للغاية، أنا أعتقد أننا نتفق معكم بشكل غير سيئ".

ويبدو، أن رد فعل المستخدمين على هذه التغريدة كان عكس ما توقعته الشركة، ما دفعها إلى إزالتها.

وانتقد مغردون "إل جي" في ما يخص سياسة التحديث الخاصة بها المتعلقة بأندرويد، وكتب أحد المعلقين: "العلاقة جيدة جدا بينكم وبين جوجل، لدرجة أن هواتفكم لا تتلقى تحديثات البرامج عمليا منهم".

وأدرجت الولايات المتحدة شركة "هواوي" على قائمة الشركات التي لا يمنع على الجهات الأمريكية التجارة معها، إلا بموجب تراخيص خاصة تصدرها واشنطن.

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