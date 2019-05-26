337227 مستفيدًا بـ"دعم الوقود".. و"الباطنة" الأكثر استهلاكا بـ33%

مسقط - الرؤية

أظهرت آخر إحصائيات نظام الدعم الوطني للوقود أنّ عدد المسجلين بالنظام بلغ 337227 مواطنا ومواطنة، وبلغت نسبة الذكور من إجمالي المستفيدين من النظام 86 % فيما شكلت الإناث 14% حتى الثالث والعشرين من مايو الجاري، أي بنسبة زيادة بلغت 3% عن يناير الماضي حيث كان عدد المسجلين بالنظام 327283 مواطنا ومواطنة.

ويشكل الموظفون النسبة الأكبر حيث يمثلون 64% من إجمالي المسجلين بالنظام، يليهم فئة الباحثون عن عمل بنسبة 12%، ثم المتقاعدون بنسبة 11%، ثم الطلبة وربات البيوت بنسبة 5% لكل منهم، يليهم فئة العاملين لحسابهم الخاص بنسبة 3%.

وتأتي محافظتا شمال وجنوب الباطنة أولا في مؤشر استهلاك الوقود المدعوم باستخدام بطاقات الدعم الوطني بنسبة 32,7%، تليهما محافظة مسقط بنسبة 30.4 %، ثم محافظة الداخلية بنسبة 14.5%، ثم محافظتي شمال وجنوب الشرقية بنسبة 7.8 %، فمحافظة ظفار بنسبة 5,1 % ومحافظة الظاهرة بنسبة 4.9%، تليها محافظة البريمي بنسبة 2.58%، ثم محافظة الوسطى بنسبة 1,78 %، وأخيرًا مسندم بنسبة 0.1%.

وتمّ البدء بنظام الدعم الوطني منذ مطلع العام 2018، ويدعم النظام كافة المركبات التي تعمل بوقود 91 والتي تشكل حوالي 80% من أنواع المركبات المسجلة بالسلطنة، وتتمثل آلية الدعم في حصول المستفيدين من نظام الدعم الوطني للوقود على 200 لتر من وقود 91 شهريا، وبسعر 180 بيسة لكل لتر.

ويشمل الدعم كافة المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة ويمتلكون مركبة مسجلة لدى شرطة عمان السلطانية أو قارب صيد مرخص لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية، وقد أصدر مجلس الوزراء في يونيو الماضي قرارا بتوسيع قاعدة الفئات المستحقة للدعم لتشمل كافة المواطنين الذين يصل إجمالي دخلهم الشهري إلى 950 ريالا عمانيا كحد أقصى تأكيدا للحرص الدائم والمتابعة المستمرة من جانب الحكومة على خدمة المواطن والتخفيف من أعبائه في ظل المتغيرات التي تشهدها أسعار النفط العالمية قدر الإمكان.