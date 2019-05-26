هدية نقدية مع الكروس أوڤر الفاخرة "إنفينيتي QX50"

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أطلقت إنفينيتي عُمان عرضاً خاصاً على إنفينيتي QX50 - السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم المتميزة المزودة بتقنيات عالمية، وتصميم متميز، ومساحة داخلية لا تضاهى، في منصة جديدة تماماً، وذلك احتفالاً بشهر رمضان المبارك. ويستمر العرض الخاص حتى 4 يوليو.

وقال متحدث كبير في شركة إنفينيتي عُمان: خلال شهر رمضان، نحاول خلق شعور من الفرح لعملائنا من خلال تقديم مزايا ذات قيمة مضافة لهم. وهذه هي طريقتنا لشكرهم على دعمهم المستمر على مر السنين. وتم تصميم هذه المنصة الجديدة لإنفينيتي QX50 مع وضع مرونة التطبيق في الاعتبار، وتضع معايير جديدة للتحسين والصلابة والفضاء الداخلي في فئة السيارات الرياضية مُتعددة الاستعمالات المدمجة.

ويشمل العرض الحصري على سيارات إنفينيتي QX50 : هدايا مضمونة، وهدية نقدية مضمونة، وصيانة دورية للسيارات، وتسجيل مجاني، وتأمين مجاني، وضمان الشركة الصانعة، وبطاقة AAA للمساعدة على الطريق.

ويطبق العرض على جميع الزبائن الذين يشترون مركبات إنفينيتي QX50 للاستخدام الشخصي فقط. ويحق لكافة الزبائن الذين يشترون مركبات إنفينيتي QX50، خلال فترة العرض الحصول على هديتين: ساعة فريدريك كونستانت رجالية أو نسائية، ويجري تقديم هدية نقدية بقيمة 2500 ريال على إنفينيتيQX50 2.0 . إلى جانب الحصول على صيانة دورية مجانية لمدة 4 سنوات أو 60,000 كيلو متر (أيهما أقرب)، وكذلك تسجيل مجاني في العام الأول، والحصول على ضمان المُصَنّع لمدة 3 سنوات /100,000 كلم، وتأمين مجاني في العام الأول (عُمان والإمارات).