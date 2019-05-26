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"فك كُربة"

الأحد 26 مايو 2019 09:15 ص بتوقيت مسقط

"فك كُربة"

مع نَفحات الشهر الكريم وأيامه المباركة، يتسابق الجميعُ -أفرادًا وجماعات- لفعل الخيرات، وتبنِّي المُبادرات؛ كمبادرة "فك كُربة" التي آلتْ على نفسها أن تفك كُرَب المحتاجين، وأن تقضي الدَّيْن عن الغَارِمين، والمحبُوسين على ذِمَّة قضايا -مدنية وتجارية وشرعية ومالية- لعلَّها بذلك ترسُم بَسمة على محيا الأسر والأطفال بلمِّ شملهم مع آبائهم أو أبنائهم.

المُبادرة تُديرها جمعيَّة المحامين منذ تَدشينها قبل ست سنوات، وقد استطاعتْ -بفضل الله- ثم جُهود الجمعية والمتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء أنْ تفكَّ كربة أكثر من 1700 شخص حتى الآن؛ وما زال عطاؤها مُتَواصلا؛ فببركة الشهر الفضيل تمَّ الإفراج عن 150 محبوسًا.

نسأل الله أنْ يُديم الفضلَ بين أبناء الوطن، وأنْ يجعل التكاتف والتراحم أبد الدهر بيننا، وأن يجزي أصحاب الأيادي البيضاء خير الجزاء.

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