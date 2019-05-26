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تنسى مولودها الجديد في سيارة الأجرة بعد ولادته مباشرة!

الأحد 26 مايو 2019 01:31 ص بتوقيت مسقط

تنسى مولودها الجديد في سيارة الأجرة بعد ولادته مباشرة!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً عن حادثة فريدة من نوعها، حيث نسي والدان طفلهما الثاني حديث الولادة وهما في طريق العودة إلى المنزل بعد مغادرتهما المستشفى عقب الولادة.

وكان الوالدان متحمسان للغاية بعد وصول المولود الجديد، لكنهم عند خروجهما من سيارة الأجرة أمام منزلهما اصطحبوا الشقيق الأكبر البالغ من العمر سنة ودفعوا لسائق السيارة الأجرة وودعوه. لكن بعد ذلك شعر الزوجان بشعور غريب بأن هناك شيئا ما مفقودا، وأدركا على الفور أنهما نسيا المولود الجديد، رغم أن السيارة قد غادرت بالفعل.

وعلى الرغم من محاولة الأب أن يركض خلف سيارة الأجرة إلا أن المسافة كانت بعيدة ولم يكن أمام الزوجين خيار سوى الاتصال بالشرطة. ولم يلاحظ السائق ما هو قابع في المقعد الخلفي، ومما زاد الطين بلة أنه قرر إيقاف سيارته في موقف للسيارات تحت الأرض والذهاب في استراحة غداء. وفي هذه الأثناء كانت الشرطة تبحث بيأس عن السيارة في جميع أنحاء المدينة.

وبعد عودته من الغداء توجه سائق الأجرة إلى المطار بحثا عن ركاب. وعلى الرغم من قيادته عدة كيلومترات إلا أنه لم يلحظ أبدا المولود الجديد والذي غط في سبات عميق ولم يصدر صوتا. لكن الطفل بدأ في الاستيقاظ عندما جلس راكب جديد في المقعد الخلفي، وهنا شعر السائق بوجوده.

ولحسن الحظ أحسن سائق الأجرة صنعا عندما اتصل بالشرطة، التي وجهته بالإبلاغ عن مكان تواجده؛ حيث تم لم شمل الأسرة في نهاية المطاف.

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