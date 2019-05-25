"التجارة والصناعة": طلب إعفاء جمركي مستقل لكل ترخيص

مسقط – الرؤية

تحث وزارة التجارة والصناعة المنشآت الصناعية على ضرورة تقديم طلبات الإعفاء الجمركي لكل ترخيص صناعي على حدة، واستخدام قرار الإعفاء لكل فرع منفصلا عن الفرع الآخر وذلك تطبيقا لضوابط الإعفاء الجمركي وتفادياً لأي إشكاليات قد تواجه الشركات مستقبلاً في الحصول على حوافز الإعفاء الجمركي.

وقالت ابتسام بنت محمد العلوية أمينة السجل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة: بالإشارة إلى القراريين الوزاريين رقمي 65 و66/2009 والصادرين من وزارة المالية بشأن ضوابط الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية يجب على المنشآت الصناعية التقيد بجميع أحكام القرارات المنظمة للإعفاءات الجمركية حيث تلاحظ لدى الوزارة قيام بعض المنشآت الصناعية بعدم الالتزام بقرارات الإعفاء الجمركي من خلال استخدام المواد المُعفاة لغير الغرض الذي أعفيت من أجله مما يُعد مخالفة للضوابط المُنظمة لهذا الشأن والتي قد تعرض المنشآت لإشكاليات قانونية مستقبلا.

وأضافت العلوية: يجب على المنشأة الصناعية التقيد بجميع أحكام القرارات المنظمة للإعفاءات الجمركية والحرص على التأكد من أن يتم استخدام المواد المُعفاة للغرض الذي أعفيت من أجله، ويشترط في تطبيق الإعفاء الجمركي أن تتوافر في المنشأة الصناعية الشروط المحددة في قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.