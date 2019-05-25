بطاقات تزوّد بالوقود بقيمة 1000 ريال لعملاء "نيسان"

مسقط – الرؤية

أطلقت نيسان عمان من سهيل بهوان للسيارات عرضا خاصا تحت عنوان "امسح واربح" كجزء من عرض رمضان المثير لهذا العام، حيث يحصل كل عميل يشتري مركبة نيسان خلال فترة العرض على بطاقة "امسح واربح" التي تعطيه الفرصة للفوز ببطاقة تزود بالوقود بقيمة تصل إلى 1000 ريال عماني (و50 ريال عماني كحد أدنى). وابتسم الحظ لعدد من عملاء نيسان في مختلف أنحاء السلطنة وفازوا ببطاقات تزود بالقود بقيمة 1000 ريال عماني.

ومن بين الذين حالفهم الحظ بالفوز ببطاقات تزود بالوقود بقيمة 1000 ريال عماني العماري بن عبير بن ناصر علي، الذي اشترى مركبة نيسان التيما وسامي محمد يوسف البلوشي الذي اشترى مركبة نيسان باترول وعياد خير الدين الذي اشترى مركبة نيسان كيكس إلى جانب العديد من العملاء الآخرين.

وقال العماري: أشكر شركة سهيل بهوان للسيارات على هذه العروض القيمة التي مكنتني من الفوز ببطاقة تزود بالوقود مجانا بقيمة 1000 ريال عماني وهي بالطبع إضافة قيمة إلى جانب امتلاك السيارة العصرية والمتطورة نيسان التيما التي طالما حلمت بشرائها.

وقال البلوشي: سعيد بالفوز ببطاقة تزود بالوقود بقيمة 1000 ريال عماني وهو الفوز الذي أضاف مزيدًا من الإثارة إلى تجربة امتلاكي سيارة نيسان باترول التي تتميز بأدائها الراقي بفضل محركها القوي إلى جانب توظفيها لأحدث التقنيات التي تم التوصل إليها في عالم السيارات.

وقال مسؤول أول في شركة سهيل بهوان للسيارات: يسعدنا أنّ الكثير من عملائنا يستمتعون بالعديد من خدمات القيمة المضافة أثناء شراء مركبات نيسان. وفي نيسان عمان، نسعى في كل رمضان إلى الذهاب إلى أبعد من توقعات العميل وتوفير الأفضل له من خلال توفير عروض ومزايا قيمة. وتماشيا مع التزامنا بتوفير أفضل العروض والخدمات لعملائنا يسمح عرض رمضان لهذا العملاء للعملاء بالاستفادة من الكثير من المزايا والعروض على مركبات نيسان المفضلة لديهم التي تشتهر بتصميمها الجذاب وأدائها الراقي.